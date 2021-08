Kashafali suste inn til verdensrekord og Paralympics-gull

Salum Kashafali slo konkurrentene i suveren stil da han tok sitt første gull i Paralympics i finalen på 100 meter søndag. Han løp inn til ny verdensrekord på 10,43.

– Det er surrealistisk! Du har sett for deg at du tar gullet og du er veldig overrasket at du kommer i mål, for du løper mot noen av verdens beste sprintere. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, jeg er bare fantastisk glad, sier Kashafali til NRK.

– Jeg oppnådde alt jeg ville oppnå. Verdensrekorden er en bonus, la han til før han takket familien i seiersintervjuet.

VERDENSREKORD: Salum Kashafali kunne stolt posere ved siden av sin vinnertid. Foto: Eugene Hoshiko

I semifinalen løp verdensrekordholderen inn til ny paralympisk rekord på 10,46 sekunder, en hundredel bak sin daværende verdensrekord på 10,45.

Sprinteren fra Bergen har tidligere vunnet VM- og EM-gull på 100 meter, men søndagens seier var altså hans første i Paralympics.

Gullet var Norges andre i Paralympics etter at Birgit Skarstein rodde inn til sitt første gull i Paralympics natt til søndag.