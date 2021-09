I fjor høst dundret en Mercedes AMG GT Black Series gjennom den legendariske racerbanen Nürburgring Nordschleife på ny bestetid for en gatebilregistrert modell. Klokken stoppet på 6 minutter og 48 sekunder, når den hadde tilbakelagt de drøyt 20 kilometerne.

Det er en tid det står stor respekt av.

Men Porsche er jo ikke de som sitter stille og ser på at andre setter bestetider på bane.

I sommer tok de derfor affære, og sendte en 911 GT2 RS ut på "Ringen". Den fikk ikke gi seg før rekorden var tatt.

Og rekord ble det. 6.43,3 er den nye tiden å strekke seg etter. 4,7 sekunder raskere enn AMG-en.

Nå har vi fått hendene på en GT2 RS – og ikke bare det. Vi har fått den til Motorcenter Norway sin racerbane i Sokndal, sør for Stavanger. Her skal den kjøres på bane – der den hører hjemme!

Les mer om AMG sin rekord her

Rett mann til jobben

GT2 RS er altså det aller råeste Porsche har å by på i den etter hvert svært så omfattende 911-familien, forutsatt at vi snakker om biler som kan registreres.

For virkelig å se hva bilen duger til, har vi fått med oss ingen ringere enn Roar Lindland.

Han kjører Porsche Supercup – og har gjort det med stor suksess i årevis. Supercup-serien følger Formel 1-sirkuset rundt om i verden – og Lindland har vunnet sin klasse, Pro Am, de tre siste årene.

Han vet følgelig mer enn de fleste hva en Porsche har å by på når det kommer til banekjøring.

Hva han (og vi) synes om denne bilen kan du se i videoen øverst i artikkelen – og hvorfor det ikke går fort nok, hvis du ikke er redd for om det skal gå bra.

Roar Lindland kjører Porsche Supercup - og vet hvordan en slik bil skal håndteres på bane. Les mer Panser av karbon og påmalt logo – for å spare vekt og luftmotstand. Les mer

Her kan du lese mer om hvordan GT2 RS satte ny rekord på Nürburgring

Ekstrem vekt-reduksjon

GT2 RS er noe av det nærmeste du kommer en reinspikka racerbil på det sivile markedet. Bilen vi har her er en Weissach-edition – som betyr ekstra lav vekt.

Her snakker vi titan veltebur i stedet for bakseter, sekspunkts sikkerhetsseler, brannslukkingsapparat på gulvet foran, keramiske bremser, magnesium felger (20" foran og 21" bak), titan eksosanlegg og aerodynamikk-pakke som gir lav luftmotstand og skikkelig marktrykk – og altså et helt ekstremt fokus på vektreduksjon.

La oss dvele litt med det siste. Vi har jo nevnt magnesiumfelger, allerede. Ellers er panseret og en rekke andre deler av karosseriet av karbon. Det samme er den enorme vingen bak.

Du får heller ikke vanlige dørhåndtak – og vinduene er av plast! Alt bidrar til egenvekten på bare 1.470 kilo. Til sammenligning veier en 911 Turbo S 1.640 kilo.

Det er nesten så det føles obligatorisk med kjøredress og hjelm, uansett om du bare skal en tur til butikken.

Her snakker vi vinge! Merk også velteburet som er plassert der baksetene normalt ville vært.

700 hestekrefter

Motoren er en 3,8-liter med twin turbo som yter 700 hestekrefter og 750 Nm. All effekt sendes til bakhjulene. Så det er mye krefter som skal tøyles.

0-100 km/t er oppgitt til 2,8 sekunder – og toppfarten er 340 km/t. Men det rapporteres om enda heftigere tall enn dette. Så her kan Porsche ha vært litt på den sikre siden ..

Og at dette flytter seg noe så skikkelig på bane, har vi altså fått grundig dokumentert, både av det som skjedde på Nürburgring – og i Sokndal.

Panser av karbon og påmalt logo – for å spare vekt og luftmotstand.

Sjelden

Det er ikke slik at du bare kan troppe opp hos en Porsche-forhandler og si at du vil ha en splitter ny GT2 RS. Produksjonen er begrenset – og riften er stor.

Men i skrivende stund ligger det faktisk fire GT2 RS til salgs på bruktmarkedet i Norge.

Den rimeligste ligger med en prisantydning på 4.290.000 kroner. Det er en 2018-modell. Den dyreste koster knappe 4,8 millioner kroner – men inkluderer da et Porsche-armbåndsur som fulgte bilen da den var ny (og som skal ha en verdi på 166.000 kroner).

Uansett hva du betaler, er bruktprisen høyere enn nyprisen. Her snakker vi samlerobjekter, her.

PS: Vi koster på oss å ta med at Mercedes satte sin bestetid i november – med bare 10 grader i asfalten. Mens Porsche satte sin rekord i juli – med ideelle forhold. Så siste ord er neppe sagt i denne saken ...

Slik ser en litt usikker racerbilsjåfør ut, når han skal sitte på med en amatør rundt en racerbane i Porsche sin spinnville 911 GT2 RS.

Video: Her kan du se hele runden til GT2 RS på Nürburgring:

Gisle tok med sin 911 GT2 RS på isbane!