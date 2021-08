Fada ville flykte fra Taliban – styrtet i døden

I forsøk på å rømme fra Talibans styre har mange afghanere måtte ty til ekstreme midler. For 25 år gamle Fada Mohammad endte fluktforsøket på et hustak.

Søndag 15. august entret Taliban den afghanske hovedstaden. Nesten uten motstand kunne gruppa, som de siste 20 årene har vært i krig med myndighetene og vestlige styrker, overta Kabul.

Tusenvis av afghanere gikk en usikker tid i møte, og fryktet at Taliban ville gjeninnføre skrekkregimet fra 1996 til 2001.

Den 25 år gamle tannlegen Fada Mohammad var en av mange som fryktet konsekvensene av Talibans inntog. På Facebook hadde han lest at både Canada og USA ville fly ut alle afghanere som ønsket seg ut av landet. Fada nevnte Facebook-innlegget for familien, men ga aldri uttrykk for at han ønsket å dra selv, sier faren Payanda Mohammad til Washington Post.

Satellittbilder fra flyplassen 16. august viser deler av folkehavet som kom seg inn på rullebanen. Foto: Maxar Technologies via AP

Neste dag var Fada én av mange som satt kursen mot flyplassen i Kabul, i et desperat forsøk på å komme seg ut av landet. Han kom seg aldri til USA eller Canada, men endte i stedet på toppen av et hustak, knappe syv kilometer utenfor sentrum av Kabul. Sammen med et titalls andre hadde tannlegen klamret seg fast til utsiden av et amerikansk militærfly, men flere hundre meter oppe i lufta glapp han taket og styrtet i døden.

Rystende bilder

Bildene fra flyplassen den dagen spredte seg verden over, og illustrerte usikkerheten og panikken som spredte seg i Afghanistan. Det ble også et symbol på hvor uforberedt vestlige myndigheter var på Talibans plutselige inntog.

Videoer viste hundrevis av afghanere løpende foran militærflyet på rullebanen. Andre viste titalls mennesker klamre seg fast til utsiden av flyet. Noen fanget også øyeblikket da to personer falt ned fra det stigende flyet.

Det amerikanske luftforsvaret forteller at de valgte å lette så snart som mulig av hensyn til det økende trusselnivået. Senere ble det funnet levninger i en av hjulbrønnene til flyet, og luftforsvaret varsler en grundig gransking av situasjonen.

– Hvis noen klamrer seg fast til flyet, har piloten rett til å ta av? Er det lovlig? Det var som om han drepte en mygg, han tenkte ikke over at det var et menneske, sier Fatas far Payanda.

Tror ikke pilotene visste

Fada var den eldste i en søskenflokk på ti, og faren Payanda slet lenge med å forsørge alle økonomisk. Omsider klarte han å spare opp til å sende sønnen på et privat universitet, og etter at Fada fullførte tannlegestudiene åpnet han opp sin egen klinikk i Kabul.

Payanda lurer fortsatt på hvorfor Fada reiste til flyplassen uten å si noe. Da han ankom, var det amerikanske militærflyet på vei til å lande. Luftforsvaret forteller at flyet umiddelbart ble omringet av folkehavet, som hadde kommet seg forbi. Pilotene bestemte seg derfor for å ta av igjen.

Hundrevis av mennesker løp langs side om side med flyet, som var i ferd med å ta av. Foto: AP Photo

– På det tidspunktet tror jeg det var så mye forvirring at hvis flyet hadde stoppet, ville det blitt større skader og problemer, sier Andrew Inman, tidligere pilot i British Royal Air Force. Han har lang erfaring med liknende evakueringsoppdrag, og sier pilotene neppe fikk med seg de desperate afghanerne som klamret seg fast til siden av flyet.

Eksplosjon på taket

Noen kilometer unna flyplassen satt Salek og slappet av i stuen sin. Plutselig hørte han en eksplosjon like over hodet sitt. Han styrtet opp på taket for å se hva som hadde skjedd, og fant Fada, omkommet, i en vanntank. Like ved siden av ham lå en annen kropp, en 18-åring fra Kabul.

– Selvfølgelig vil folk rømme. Men som en lege, en med utdanning, burde Fada tenke litt logisk. Han burde vite bedre enn å klamre seg fast til et fly, sier Salek.

Sammen med naboene fikk Salek fraktet de døde til en nærliggende moské, og etter å ha funnet lommeboken hans fikk de kontakt med familien.

To uker senere er faren Payanda fremdeles sint på pilotene. Han mener Fada aldri ville klamret seg fast til flyet om han visste det skulle ta av. Payanda tror sønnen håpet pilotene ville stanse flyet da de så menneskene som klamret seg fast, og at han deretter kunne forhandle seg til en plass om bord. Han vil aldri glemme synet som møtte ham i moskeen.

– Det var som om verden gikk under. Det verste øyeblikket i mitt liv, sier Payanda.