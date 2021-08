Mannen som ble skutt og drept i Sarpsborg var svensk statsborger

Lørdag morgen avfyrte politiet skudd mot en mann i Sarpsborg. Mannen ble bekreftet omkommet på stedet.

Politiet har nå dannet seg et bilde av hendelsesforløpet og har i all hovedsak avsluttet den aktive delen av etterforskningen.

– Politiet har i løpet av lørdag kveld og natt til søndag gjennomført flere vitneavhør og sikret elektroniske spor, sier politiadvokat Anders Svartholt.

I en pressemelding skriver politiet at avdøde var en 34 år gammel svensk statsborger som bodde på et vandrehotell i byen.

ETTERFORSKES: Politiet har gjennomført vitneavhør og sikret elektroniske spor. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Ingen relasjon mellom partene

Politiet rykket ut lørdag etter at de fikk melding om en trusselsituasjon der en bevæpnet person jaget en tredjepart. Sistnevnte har status som fornærmet.

– Det er ikke avdekket noen nær relasjon mellom partene, sier Svartholt.

Politiet har avhørt flere personer som var vitne til hendelsen.

– Vi har avhørt vitner som har hatt kontakt med avdøde i tiden forut for hendelsen, og en rekke personer som har observert forfølgelsessituasjonen, sier Svartholt.

Hadde én eller to kniver

TV 2 har tidligere skrevet om Bryan Jay Corpuz som fortalte at han måtte løpe for livet mens han ble jaget av en bevæpnet mann.

– Han hadde en kniv, og han spurte meg om jeg hadde pistol. Jeg sa at jeg ikke hadde det, og da ble han truende, sier 35-åringen til TV 2.

Politiet bekrefter nå hendelsesforløpet til den fornærmede.

– Våre opplysninger samsvarer med det han har opplyst. Avdøde skal ha oppsøkt ham på bopel bevæpnet med én eller to kniver. Fornærmede ble redd og valgte å rømme fra leiligheten, hvorpå avdøde fulgte etter, skriver politiet i pressemeldingen.

Det gjenstår fortsatt enkelte mindre etterforskningsskritt. Politiet skriver at dette vil bli gjennomført i løpet av den kommende uken.

Tas ikke ut av tjeneste

Visepolitimesteren i Øst Politidistrikt beskriver hendelsen som tragisk.

– Dødsfallet er på alle måter et uønsket og tragisk utfall av politiets oppdrag. Hendelsen er belastende for alle involverte, ikke minst for de pårørende og etterlatte. Våre tanker går i dag til dem, sier visepolitimester Geir Solem.

De involverte tjenestepersonene blir ivaretatt gjennom stedlig ledelse ved Sarpsborg politistasjon, kollegastøtteordningen og vernetjenesten.

– Ut ifra de opplysningene jeg har i saken nå, er det ikke fremkommet elementer som tilsier at de må tas ut av tjeneste, men i et HMS-perspektiv er de fritatt for operativ tjeneste de nærmeste dagene, sier Solem.