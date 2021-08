Ferdig med de innledende avhørene etter politiskyting

Spesialenheten for politisaker har gjennomført de innledende avhørene etter at en mann lørdag ble skutt og drept av politiet.

Lørdag morgen avfyrte politiet skudd mot en mann i Sarpsborg. Mannen ble bekreftet omkommet på stedet.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig koblet inn og skal etterforske hendelsen. De har nå gjennomført de innledende avhørene.

– Innledende avhør av impliserte tjenestepersoner er ferdig. Vi snakket med vitner i går og skal i et vitneavhør i dag, sier etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten.

Videre skal det gjennomføres våpentekniske undersøkelser og obduksjon av den avdøde.

– Saken er høyt prioritert siden den hadde et så alvorlig utfall. Vi vil ferdigstille etterforskningen så raskt som praktisk mulig, men det tar tid å samle og vurdere informasjon, sier Øyen.

Spesialenheten ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvor mange skudd som ble avfyrt eller hva slags våpen som ble brukt.

Flere vitner til hendelsen

Politiadvokat Anders Svarholt bekrefter at foranledningen for at politiet rykket ut, var at mannen som nå er død skal ha jaget etter en annen person med våpen.

TV 2 har vært i kontakt med Bryan Jay Corpuz som forteller at han løp for livet etter at en mann banket på døren hans.

– Han hadde en kniv, og han spurte meg om jeg hadde pistol. Jeg sa at jeg ikke hadde det, og da ble han truende, forteller 35-åringen.

Andre vitner TV 2 har snakket med forteller at det ble avfyrt en rekke skudd.

Situasjonen eskalerte

Politiet bekrefter at mannen var bevæpnet, men ønsker ikke å kommentere hva slags våpen det er snakk om.

– Da politiet kom i kontakt med vedkommende, eskalerte situasjonen, og det ble løsnet skudd fra politiets side. Det ble med en gang forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, forteller Svarholt.

Politiets tjenestehandling etterforskes av Spesialenheten for politisaker, mens Øst politidistrikt etterforsker den alvorlige straffesaken som er foranledning til hendelsen.