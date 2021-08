Fotballryktene: – Real Madrid har gitt PSG en Mbappé-frist

Real Madrid vil ha svar fra PSG fra i løpet av dagen, mens flere spillere er på vei vekk fra Old Trafford. Her er søndagens fotballrykter!

Real Madrid har gitt PSG en frist til søndag med å bestemme seg for om de vil godta eller avslå deres siste bud på Kylian Mbappé. Det skriver franske Le Parisien. Los Blancos bud skal være på 1,9 milliarder kroner.

Chelsea solgte lørdag Kurt Zouma til West Ham og håper nå å få til en overgang for Jules Koundé fra Sevilla. Den spanske klubben har imidlertid gjort det enda vanskeligere for de kongeblå å hente ham da de har økt prisen for forsvareren til over 700 millioner kroner, skriver The Telegraph.

West Ham planlegger et bud på 180 millioner kroner for Manchester United-spiller Jesse Lingard. 28-åringen var på lån i London-klubben forrige sesong og de røde djevlene kan være villig til å selge etter returen til Cristiano Ronaldo, skriver Daily Star.

Manchester United ønsker å låne ut Daniel James kommende sesong, skriver The Sun. 23-åringen skal være ønsket av både Leeds og Everton.

Amad Diallo er også på vei vekk fra Old Trafford. Ivorianeren nærmer seg en låneovergang til Feyenoord, ifølge Fabrizio Romano.

Juventus har funnet sin Ronaldo-erstatter. Moise Kean returnerer til klubben fra Everton, skriver Sky Sports.

Willian nærmer seg en Arsenal-exit. Fabrizio Romano skriver at brasilianeren nærmer seg en overgang til Corinthians.

En annen som kan forsvinner fra The Emirates er Ainsley Maitland-Niles. Høyrebacken er ønsket av Everton, ifølge Sky Sports.

Tottenham ønsker å hente høyrebacken Emerson fra Barcelona og håper å finansiere overgangen ved å kvitte seg med Serge Aurier, skriver The Telegraph.