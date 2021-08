Bergen med klar oppfordring til 16-åringer: – Vaksiner dere

Etter en måned med høye smittetall, har Bergen noen av de strengeste smitterestriksjonene i landet. Legevaktsjefen i kommunen mener det er en sammensatt årsak bak de vedvarende, høye smittetallene.

– Vi har fryktet at vi skulle få en fjerde bølge, og den har vi fått. Vi har hatt studenter som kom til byen, skolen har startet opp, sommerferien er over og vi har en ny virusvariant som sprer seg raskere, sier Dagrun Waag Linchausen til TV 2.

Har kapasitet til alle

Hun sier det viktigste tiltaket for å få bukt med smitten, er å vaksinere flest så mange som mulig. For å gjøre det, har Bergen den siste tiden åpnet for drop in-vaksinering, noe legevaktsjefen sier har vært en suksess.

Studiestart er en av årsakene til de høye smittetallene i Bergen, mener legevaktsjefen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Bilder av lange køer utenfor vaksinestasjonene kan virke avskrekkende på mange, men Linchausen understreker at det er plass og doser til alle.

– Det kan bli litt kø når alle skal være på samme sted samtidig, men det er kapasitet til alle. Vi erfarte i forrige uke at vi har mye kapasitet, så vær så snill, kom og vaksiner deg om du er i målgruppen, oppfordrer Linchausen.

Fokus på unge

Målgruppen for vaksinering i Bergen er unge fra 16 år og oppover. Linchausen påpeker at det også er blant tenåringer og unge voksne det er mest smitte.

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen i Bergen kommune. Foto: Ingrid Wollberg/TV 2

– Til dere unge voksne, dere tenåringer, kom og vaksiner dere, er den tydelige beskjeden fra legevaktsjefen.

Kommunen er lysten på at så mange som mulig skal vaksinere seg, men ikke uten forbehold. Torsdag kom nyheten om at flere smittede hadde vaksinert seg i Bergen, og Linchausen er tydelig på at man ikke kan dukke opp på vaksinestasjonen med koronasmitte.

– Om du har symptomer, test deg først. Så snart du har fått en negativ test, kom og ta vaksinen, sier Linchausen.

Mens vaksinen ikke gir fullstendig immunitet mot koronaviruset, er Linchausen klar på at det er det beste middelet bergenserne har i kampen mot både smitte og strenge restriksjoner.

– Ingen vaksiner beskytter 100 prosent. Men mRNA-vaksinene vi har nå er veldig gode og beskytter godt. Av de smittede i Bergen er rundt åtte til ti prosent fullvaksinert, men de får som oftest veldig milde symptomer og har ikke behov for sykehusinnleggelse, forsikrer legevaktsjefen.