Influenser hjalp titalls flyktninger rømme fra Afghanistan

I et desperat fluktforsøk fra Taliban, fikk flere afghanere plutselig hjelp fra uventet hold.

Amerikaneren Tommy Marcus er best kjent under Instagram-aliaset Quentin Quarantino. Fra profilen har han i en årrekke lagt ut flere memer til sine drøyt 880 000 følgere. Typiske tema er vitser om vaksinemotstandere og sosiale ulikheter i USA.

For en uke siden byttet Marcus ut vitser med veldedighet, da han opprettet en innsamlingsaksjon på GoFundMe. Pengene skulle gå til direkte evakuering av så mange afghanere som mulig.

Influenser-aksjonen ble godt mottatt. På få dager hadde 121 000 mennesker donert 7 millioner dollar, godt over 60 millioner kroner. Dette gjør «Operation Flyaway» til en av de største humanitære innsamlingsaksjonene på GoFundMe noen sinne, ifølge Associated Press.

– Tilliten de har vist meg er overveldende. Folk er villige til å gi fra seg betydelige summer penger til personer jeg stoler på, sier Marcus til nyhetsbyrået.

Tommy Marcus er overveldet over responsen innsamlingsaksjonen har fått. Foto: AP Photo

Leide privatfly

Ved hjelp av stiftelsene Rockefeller Foundation og Saraya International brukte influenseren de innsamlede millionene til å leie et privatfly. Onsdag tok flyet av fra Afghanistan med retning Uganda, med 51 afghanere om bord.

– Det eneste ordet jeg kan bruke for å beskrive det er mirakuløst, det har gjenopprettet min tro på menneskeheten, sier 25-åringen.

Han forteller at afghanerne som ble evakuert var kvinner, barn, menneskerettighetsforkjempere og familiene deres. Marcus og resten av de ansvarlige bak aksjonen sa de hadde som mål å evakuere 300 mennesker som var i umiddelbar fare under Talibans styre.

Trosset skeptikerne

Aksjonen ble møtt med skepsis fra eksperter som tvilte på at en gruppe frivillige ville klare å gjennomføre et så krevende oppdrag, særlig når myndigheter, bedrifter og veldedige organisasjoner gjorde alt de kunne for å få sine borgere og ansatte ut av Afghanistan på ethvert tilgjengelig fly.

Evakueringsprosessen på flyplassen er uoversiktlig og krevende. Foto: US Marines/Victor Mancilla

Marcus lot seg ikke stanse, og sier de nå har reddet over 350 mennesker ut av Afghanistan. Nesten 300 av disse har forlatt Kabul i ulike fly som «Operation Flyaway» senere har betalt for hjelpen.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier myndighetene setter pris på arbeidet.

– Vi verdsetter dugnadsinnsatsen bak forflyttingen av afghanere, som reflekterer generøsiteten til det amerikanske folk og det internasjonale samfunnet, sier en talsperson for departementet, som også understreker at myndighetene ikke kan gå god for hvor effektive slike innsamlingsaksjoner faktisk er.

Advarer mot private innsamlingsaksjoner

Flyet som forlot Kabul onsdag morgen, er et av mange private evakueringsoperasjoner som ledes av ulike grupper og organisasjoner, som ønsker å hjelpe afghanere flykte.

De afghanske flyktningene bor nå på ulike hoteller utenfor Ugandas hovedstad Kampala. Opp til 2000 afghanske flyktninger vil midlertidig bo her, i påvente av permanent opphold i et annet land.

Selv om private innsamlingsaksjoner er en rask og effektiv måte å innhente midler på, er ikke alle like positive. Patricia McIlreavy, som leder krisehjelp-organisasjonen Center for Disaster Philantropy, oppfordrer folk til å tenke seg om to ganger før de donerer til private aksjoner.

– De vil ikke nødvendigvis komme med en offentlig rapport om hva disse midlene ble brukt på, slik en veldedig organisasjon er lovpålagt å gjøre, advarer hun.

Tirsdag er evakueringsoppdraget i Afghanistan offisielt over. Marcus og «Operation Flyaway» sier de vil donere et eventuelt overskudd til den veldedige organisasjonen International Women's Media Foundation, som støtter kvinnelige journalister. Organisasjonen vil bruke midlene til å støtte de afghanske flyktningene som har kommet seg ut av landet.