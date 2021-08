Forbereder seg på ekstremvær

Søndag er orkanen «Ida» forventet å treffe delstaten Louisiana. Nå advarer meteorologer og lokale myndigheter innbyggerne om at stormen kan bli blant de kraftigste på mer enn et århundre.

«Ida» er ventet å treffe delstaten Louisiana i USA søndag, og kan ifølge meteorologer bli blant de kraftigste siden 1850, dette skriver New York Times.

Fredag traff orkanen Cuba som en kategori 1-storm, men den er forventet å utvikle seg til en kategori 4-storm, som er det nest sterkeste nivået.

«Ida» treffer nøyaktig 16 år etter at orkanen Karina ankom USA 29. august 2005, noe som skulle bli blant de mest kostbare naturkatastrofene landet har sett.

Tiden renner ut

– Det er smertefullt å tenke på enda en kraftig storm, som orkanen Ida, skal inntreffe på denne datoen. Men jeg vil også at dere skal vite at situasjonen ikke er den samme som for 16 år siden, sa guvernør i Louisiana John Bel Edwards.

STÅLSETTER SEG: Befolkningen i New Orleans forbereder seg på ekstremværet. Foto: Marco Bello / Reuters

På en pressekonferanse lørdag, advarte guvernøren befolkningen om at tiden for evakuering var i ferd med å renne ut.

– Vi kan summere det med å si at dette kommer til å bli en av de sterkeste orkanene som treffer Louisiana, senest siden 1850-årene, sa Edwards.

Foreløpig er 4000 soldater og flyvere mobilisert, og ytterligere 5000 vil være klare når stormen inntreffer, dette fortalte Edwards til CNN.

Anbefaler evakuering

Ifølge meteorologene, vil stormen nå toppen søndag kveld eller mandag morgen. Tjenestemenn flere steder i delstaten anbefalte folk om å evakuere, hvorav enkelte sa at det var obligatorisk å forlate området.

Borgemester i New Orleans LaToya Cantrell anbefalte lørdag byens befolkning om å evakuere.

– Tiden er ikke på vår side. Den vokser fort, det er intenst. Hvis du vil evakuere byen vår frivillig, er tiden inne for å dra, og du må gjøre det umiddelbart, sa Cantrell, og fortsatte:

– Hvis du planlegger å bli, igjen: forsikre deg om at du klarer å holde deg fast.

Avgjørende 72 timer

Direktør for New Orleans Office of Homeland Security and Emergency Preparedness Collin Arnold oppfordret folk til å samle inn nok mat og vann for minst tre dager.

STAY AWAY IDA: Innbyggere i New Orleans sikrer huset sitt i forkant av orkanen Ida. Foto: Adrees Latif / Reuters

– Vi sier at du selv er ansvarlig for de første 72 timene. De første tre dagene vil det bli vanskelig for redningspersonell å nå frem til deg, sa Arnold.

Lokale myndigheter i New Orleans sendte søndag ut tekstmeldinger til innbyggerne, hvor det sto «forlat innen denne morgenen om du kan». I samme melding skrev de også at de måtte forberede seg dersom de valgte å bli værende, slik som ladebanker, mat samt sikring av utemøbler.

Biden