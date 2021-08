Joikakaker endrer navn og emballasje

– Joikakaker har vært et kjært og ikonisk produkt for mange. Når vi nå lanserer nytt navn og design ligger det en lang prosess bak. Vi takker Sametinget og Samerådet, som har gitt viktige innspill i prosessen, sier markedssjef i Nortura, Henriette Bergli Eriksen.

Nortura fikk i fjor kraftig kritikk for Joikakakene, spesielt for karikaturen av den samiske gutten på emballasjen. Siden har de gått i tenkeboksen for å endre både emballasjen og navnet.

– Det har vært helt essensielt for oss å ha en tett dialog med Sametinget og Samerådet underveis, fordi det sikrer at vi ivaretar den samiske kulturen på en god måte. Vi er stolte av å kunne presentere navnet VILTi og et nytt og mer modernisert design på emballasjen, sier Eriksen.

