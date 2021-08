Nicole (23) delte bilde med spedbarn på flyplassen i Kabul– nå er hun død

For en uke siden delte Nicole Gee et bilde med et spedbarn, der hun skrev «Jeg elsker jobben min». Torsdag ble hun drept i terrorangrepet mot flyplassen i Kabul.

Torsdag døde over 180 mennesker i terrorangrepet mot folkemengden utenfor flyplassen i Kabul i Afghanistan.

Blant de omkomne, er 13 amerikanske soldater. Pentagon gikk lørdag ut med navnene på de 13. Blant dem er Nicole L. Gee (23) fra Sacramento i California.

I tiden før hun døde, var Gee aktiv på instagram, der hun delte biler fra hverdagen.

– Elsker jobben min

2. august fikk hun sersjant-tittelen under en seremoni i Kuwait, og den siste uken har hun vært stasjonert ved flyplassen i Kabul.

For en uke siden delte hun et bilde der hun holder et nyfødt spedbarn ved flyplassen.

– Jeg elsker jobben min, skriver hun under bildet.

En dag senere delte hun et bilde der hun vokter over mennesker som evakueres inn på et fly.

Amerikanske soldater har tatt kontroll over flyplassen, der det blant annet er et feltsykehus.

Døde unge

Listen over de omkomne amerikanske soldatene viser at det fleste var i 20-årene.

De omkomne amerikanske soldatene er, i tillegg til Gee:

Rylee McCollum (20) fra Bondurant i Wyoming. McCollum var gift og konen hans venter deres første barn om tre uker.

Kareem Mae`Lee Grant Nikoui (20) fra Noroco i California.

Max Soviak fra Ohio

Jared Schitz (20) fra St. Louis

Taylor Hoover (31) fra Utah.

Daegan William-Tyeler Page (23) fra California.

Ryan Knauss (23) fra Knoxville, Tennessee.

Hunter Lopez (22) fra sør i California.

David Lee Espinoza (20) fra Laredo i Texas.

Humberto Sanches (22) fra Logansport i Indiana.

Frykter flere angrep

USAs president Joe Biden mener det er svært sannsynlig med nye terrorangrep mot flyplassen i nærmeste framtid.

Desperate innbyggere flokker seg rundt flyplassen i håp om å komme seg ut av landet.

– Dette angrepet blir ikke det siste. Vi vil fortsette jakten på enhver som var involvert i det grufulle angrepet terrorangrepet og stille dem til ansvar, skriver han.

Biden mener at situasjonen i Kabul er ekstremt farlig og at et nytt terrorangrep mot flyplassen er sannsynlig innen 24 til 36 timer.

Amerikanske myndigheter antar det er den afghanske IS-grenen ISIS-K som står bak selvmordsangrepet torsdag.