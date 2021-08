Biden: Nytt terrorangrep «svært sannsynlig» innen 24 til 36 timer

USAs president Joe Biden sier i en uttalelse at et nytt terrorangrep er sannsynlig innen kort tid.

Biden skriver at han tidlig lørdag har hatt møte med sikkerhetsrådgivere og militære ledere.

Tema for møtet var blant annet droneangrepet i Afghanistan der to IS-ledere ble drept, som svar på angrepet ved flyplassporten torsdag der over 180 ble drept, blant dem 13 amerikanske soldater.

– Dette angrepet blir ikke det siste. Vi vil fortsette jakten på enhver som var involvert i det grufulle angrepet terrorangrepet og stille dem til ansvar, skriver han.

Biden mener at situasjonen i Kabul er ekstremt farlig og at et nytt terrorangrep mot flyplassen er sannsynlig innen 24 til 36 timer.

Fordømmer droneangrepet

To høyt plasserte IS-medlemmer ble drept i et amerikansk droneangrep i Afghanistan fredag.

Til tross for at Taliban og den regionale IS-avleggeren er svorne fiender, er Afghanistans nye makthavere lite fornøyd med den amerikanske aksjonen.

– Amerikanerne burde ha informert oss før de gjennomførte angrepet. Det var et klart angrep mot afghansk territorium. To mennesker ble drept, og to kvinner og et barn ble såret i angrepet, sier Talibans talsperson Zabihullah Mujahid til Reuters.

Tusenvis venter på evakuering

USA er i gang med siste fase av evakueringen fra Afghanistan.

Evakueringen av statsborgere fra USA og andre Nato-land og afghanere som har hjulpet dem eller av andre årsaker kan være truet, pågikk fortsatt sent lørdag.

Amerikanske myndigheter opplyser at rundt 112.000 personer er fløyet ut av landet siden 14. august, dagen før Taliban tok kontroll.

Fortsatt er det rundt 5.000 personer inne på flyplassen som venter på å bli evakuert.

Norge har avsluttet sin operasjon og siste fly fra Afghanistan landet fredag.

– Vi har jobbet for å få så mange som mulig ut, så raskt som mulig. Men dessverre kunne vi ikke hjelpe alle som ville reise til Norge, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).