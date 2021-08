Solberg med klar oppfordring til Brann

Lørdag kveld var statsminister Erna Solberg på plass på Brann stadion for å se hjemmelaget spille mot Haugesund.

– Det er alltid fint å være på stadion, men så er det klart det er en vanskelig situasjon de er i, fotballaget. Jeg håper jo at det stimulerer brann til å yte sitt beste på banen, sier hun til TV 2.

Onsdag ble det kjent at tolv Brann-spillere festet til langt på natt og drakk alkohol på Brann Stadion. Klubbledelsen var tidlig ute med å si at dette er et brudd på klubbens regler. Én person er siktet for voldtekt på nachspielet og tirsdag ble det kjent at en annen spiller er anmeldt.

Solberg synes det er leit at Brann har havnet i en slik situasjon.

– Det tyder på at de har hatt en festkultur de ikke skulle hatt.

STØTTER: Solberg mener det er viktig å stå ved laget, til tross for skandalen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Nå kommer Solberg med en klar beskjed til klubben.

– Det er viktig at klubben rydder opp, at tar vare på alle personene som har vært involvert.

Selv har hun ingen betenkeligheter med å være på kamp etter det som har kommet fram.

– Jeg tenker at det er viktig å støtte laget du heier på også i vanskelige tider, Det man må gjøre nå for komme ut av dette er å gi støtte til at de skal spille god fotball.