Ny nedtur: – Brann har vist at de ikke hører hjemme i Eliteserien

Brann - Haugesund 1-3

I tillegg til å håndtere en stor utenomsportslig krise, kjemper Brann en desperat kamp om å unngå nedrykk fra Eliteserien.

Etter at Brann tapte for Haugesund lørdag kveld tror TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen at Brann kommer til å rykke ned.

– Både på og utenfor banen har Brann i 2021 vist at de ikke hører hjemme i Eliteserien, og selv om mulighetene fortsatt er der for at de spiller i Eliteserien i 2022 blir det en veldig vanskelig oppgave. Lag som Sarpsborg, Tromsø og Stabæk er bedre enn Brann, og 1.omgangen til Brann i kveld må ha vært årsverste, sier Mathisen.

– En ting er jo at de ligger desidert sist på tabellen, men de presterer også som et skikkelig bunnlag. Målene de slipper inn mot FKH i kveld er alt for enkle, og debuten til Runar Hove i midtforsvaret er rett og slett forferdelig svak, legger han til.

Til Mathisens utsagn om at Brann ikke hører hjemme i Eliteserien, svarer Eirik Horneland slik:

– Det er hans utsagn og frie mening. Jeg kan skjønne at han sier det fordi vi ligger der vi ligger, og heller ikke gjør en god kamp i dag. Samtidig er det 13 kamper igjen å snu det på. Vi kommer ikke til å gi oss, sier Branns trener.

Brann, som har vært gjennom noen kaotiske uker, gikk rett i strupen på de helhvite fra kampens start.

Med et rykende ferskt midtstopperpar, bestående av Fredrik Pallesen Knutsen og nysignerte Runar Hove, fremstod laget heltent i åpningsminuttene.

Det varte imidlertid ikke lenge.

Etter en halvtimes scoret nemlig bergenseren Sondre Liseth kampens første mål, før Kristoffer Velde doblet Haugesunds ledelse like etterpå.

PÅ PLASS: Statsminister Erna Solberg fikk se Brann få to tidlige mål i fleisen. Foto: Marit Hommedal

Brann fremsto tannløse og svake offensivt. Samtidig leverte Haugesund en solid førsteomgang, hvor de utnyttet svakhetene i Branns forsvar.

Straffemiss

Etter en tam åpning på den andre omgangen, tente Aune Heggebø håpet til Erna Solberg og resten av Brann-fansen, etter at han kriget inn en redusering.

Optimismen ble trolig kraftig forsterket da Brann fikk en gyllen mulighet til å utlikne på straffespark et kvarter før fulltid.

Det samme håpet forsvant på brutalt vis da Haugesund-keeper Egil Selvik reddet Robert Taylors straffespark, før Alioune Ndour scoret FKHs tredje mål like etterpå.

Tidligere lørdag fikk Brann også en mulighet til å få samme antall poeng som Mjøndalen, som tapte mot Lillestrøm. Den grep de altså ikke.

Etter en ny nedtur, ligger Brann helt på bunn av Eliteserietabellen.

– Vi slippe de for enkelt gjennom i forsvar. Det preger oss i førsteomgangen, hvor vi ikke klarer å skape så mye. Vi blir bedre i andreomgang, hvor vi får en scoring og et straffespark. Når de scorer sitt tredje, mister vi litt av det trykket vi hadde, oppsummerer Petter Strand.

Han er uenig i at Brann spiller for dårlig til å være i Eliteserien.

– Vi har vist flere ganger at vi kan hamle opp med de lagene vi møter. Det handler mye om flyt og komme inn i en god periode. Det er typisk at man bommer på sjanser og slipper inn enkle mål når man er i motgang. Det er lenge igjen og fortsatt mange poeng å spille om, sier Brann-spilleren.

Statsministeren med klar beskjed til Brann

I tillegg til å se laget sitt tape fra tribunen, komenterte Erna Solberg den mye omtalte «Nachspiel-skandalen», der tolv Brann-spillere festet til langt på natt og drakk alkohol på Brann Stadion.

Solberg synes det er leit at Brann har havnet i en slik situasjon.

– Det tyder på at de har hatt en festkultur de ikke skulle hatt, sier Solberg, som kommer med en klar beskjed til Brann.

– Det er viktig at klubben rydder opp, at tar vare på alle personene som har vært involvert.

Selv har hun ingen betenkeligheter med å være på kamp etter det som har kommet fram.

– Jeg tenker at det er viktig å støtte laget du heier på også i vanskelige tider, Det man må gjøre nå for komme ut av dette er å gi støtte til at de skal spille god fotball.

Saken oppdateres!