MDG-Unes løfte: Lar heller Støre-regjering gå av enn å vrake olje-ultimatum

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått en situasjon som gjør det litt enklere med logistikken, for datteren min er jo så liten at hun fortsatt må ammes ofte. Da fungerer det ikke med én ammepause om dagen, sier Une Bastholm.

Hun har invitert TV 2 «hjem» til en leilighet i Grünerløkka bydel, rett ved der hun selv bor. Her har Miljøpartiet De Grønne fått leie en leilighet i to måneder for å ha valgkampsentral for partilederen.

Nybakt tobarnsmamma

For snart fire måneder siden ble Une Bastholm mamma for andre gang, og den lille jenta krever oppmerksomhet og mat oftere enn arbeidsplassen og fasilitetene på Stortinget eller MDGs partikontorer tillater.

VALGKAMPBABY: Partileder Une Bastholm med sin snart fire måneder gamle baby i sofaen på partiets leide leilighet på Oslo øst. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg tenkte jo veldig mye på hvordan skal jeg klare å fungere som partileder i en stortingsvalgkamp til og med, med en baby på tre-fire måneder. Men det her har funket bra, sier Bastholm.

På snittet av målingene ligger MDG på 5,5 prosent. Partiet har aldri ligget an til å gjøre et bedre valg enn nå.

Viktigste sak for velgerne: Klima

Det er kanskje ikke så rart. På en måling Kantar har utført for TV 2 svarer hele 22,8 prosent av de med en mening at klima og miljø er det viktigste spørsmålet når de skal velge parti. Ingen annen enkeltsak er i nærheten av et så høyt nivå.

– Det føles veldig sterkt som at dette er et klimavalg, og jeg tror mange ser at vi trenger et kompromissløst parti som ikke nøler med å sette klimaet aller øverst. Det er mange partier som også mener klima er viktig, men det er bare Miljøpartiet De Grønne som sier at klimaet er det aller viktigste, sier Bastholm.

Foran stortingsvalget 13. september har Bastholm og MDG varslet at partiet ikke vil delta i eller «støtte» en regjering som ikke stanser all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel.

– Fordi norsk olje og gass gjør oss til verdens syvende største eksportør av CO2, som skaper klimakrisen. Ingen andre klimatiltak kan veie opp for det, og FN trygler oss nå om å slutte å lete etter mer, sier Bastholm.

Garanterer ultimatum - uansett

Overfor TV 2 slår Bastholm fast at det løftet også gjelder dersom partiet kommer i posisjon til å kunne være med på forhandlinger om et statsbudsjett i Stortinget.

– Forskjellen på oss og flere andre partier som har det samme kravet er at vi setter det som et ufravikelig krav. Det betyr at for å ha støtte fra oss, uansett om det er som budsjettpartner eller på andre måter, så må den neste regjeringen slutte å lete etter mer olje og gass.

– Hvis en regjering ledet av Jonas Gahr Støre ikke går med på stanse alle nye tildelinger av lete- og borelisenser i en budsjettforhandling, så stemmer dere mot et sånt statsbudsjett uansett hva?

– I ytterste konsekvens, så betyr det at Miljøpartiet De Grønne ikke kommer til å stemme for et budsjett som Støres regjering fremmer, ja. Da leverer ikke den regjeringen godt nok på vår tids største krise. Det kan vi ikke godta.

– Hvis han da truer med at regjeringen vil gå av?

– Vi har ikke gitt noen uforbeholden garanti til Jonas Gahr Støre, slår Bastholm fast.