Chelsea kriget med seg poeng – det mener Klopp de fortjente

Liverpool-Chelsea 1-1 (1-1)

Før kampen snakket alle om duellen mellom Romelu Lukaku og Virgil van Dijk, men det var en annen spiller som skulle stjele oppmerksomheten.

Reece James leverte først en strålende målgivende pasning til Kai Havertz, men like før pause ble det fullstendig kaos da James havnet i begivenhetenes sentrum i egen boks.

Sadio Mané fikk avsluttet, men ballen ble stoppet av James på streken. Liverpool-spillerne svermet seg rundt dommeren og ropte febrilsk på straffespark. Reprisen viste at de hadde rett.

– Jeg tror ikke det er et verre sted enn Anfield og Etihad å komme én mann under. Tempoet er så høyt. Jeg er fryktelig fornøyd med hvordan spillerne responderte, sier Chelsea-trener Thomas Tuchel etter kampen.

Se den absurde situasjonen i videovinduet øverst!

Dermed var det enkelt for Anthony Taylor å peke på straffemerket og gi James det røde kortet etter å ha sett på VAR-bildene.

– Chelsea er bunnsolide. For et fotballag de har blitt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller etter thrilleren.

– Chelsea gjorde en fantastisk god forsvarskamp. De hang til tider i tauene, men klarte å forsvare seg smart. De sikret et viktig poeng her i kveld, sier TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb etter kampen.

AKTIV: Thomas Tuchel var svært aktiv på sidelinjen i andreomgang. Sammen med spillerne klarte han å krige med seg et poeng fra Anfield. Foto: Paul Ellis

Tuchel: – Jeg skulle ønske at dommeren vurderte VAR-bildene lengre

Førsteomgang var høyintensiv, men da Chelsea ble redusert til ti mann forandret den fullstendig tempo. Chelsea måtte forsvare seg, mens Liverpool slet med å bryte ned et veldig kompakt Chelsea-forsvar.

Thomas Tuchel brukte ikke energi på den spesifikke hendelsen som ga rødt kort etter kampen, men irriterte seg over hvordan det ødela kampen.

Dommer Anthony Taylor brukte bare sekunder borte ved VAR-skjermen, og bestemte seg lynraskt for at det var straffespark. Noe Thomas Tuchel reagerte på.

– Jeg er ikke sikker på hvordan reglene er lenger. Vi må akseptere situasjonen, men vi er ikke helt fornøyd med hvordan dommeren løste det. Det så ut som om at dommeren kun så på et bilde av situasjonen, han så ikke video av hendelsen. Jeg skulle ønske at han vurderte VAR-bildene litt lengre, sier tyskeren.

For Jürgen Klopp var det aldri tvil om det var et riktig rødt kort, men tyskeren mente også at det ikke ga dem en fordel. Ettersom Chelsea la om på spillestilen sin, måtte Liverpool stange mot Chelsea-forsvaret.

– Når man er én mann mer så vet man at motstanderen kommer til å forsvare seg hardere. Det er tidlig i sesongen og vi møtte et Chelsea lag som er fulle av selvtillit. De var veldig gode i dag, men det var også vi, sier Klopp.

– Chelsea fortjente poenget i dag. De ga virkelig alt, sier Liverpool-sjefen.

FORNØYD: Jürgen Klopp var fornøyd med hvordan Liverpool fremsto, selv om de ikke klarte å avgjøre mot Chelseas ti mann. Foto: Peter Powell

Havertz stanget Chelsea i ledelsen

Begge lag slet med å komme til sjanser de første 20 minuttene, men da Chelsea fikk hjørnespark smalt det på Anfield.

Reece James svingte ballen inn mot første stolpe og Kai Havertz steg til værs. Tyskeren stusset ballen vakkert mot det lengste hjørnet og ballen dalte inn i mål.

– En praktfull dødball! En vakker heading av Kai Havertz, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Det er en utrolig heading. Å score derfra er utrolig vanskelig, oppsummerte TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i pausen.

Selv var målscoreren at målet trolig kommer av sommerens trening.

– Vi har trent mye på dødballer før sesongen. Noen ganger finner man riktig plass, og det var en bra heading, sier Havertz til TV 2.

Absurd situasjon førte til rødt kort og straffespark

Liverpool hadde ikke skapt noe som helst da kampen passerte 45 minutter, men det skulle raskt endre seg. Også her var det et hjørnespark som skulle sørge for jubel for et av lagene.

Det hele må kunne betegnes som en absurd situasjon. Joël Matip headet i tverrliggeren og Sadio Mané hamret returen mot mål. Ballen ble stoppet på streken av Reece James og Liverpool-spillerne svermet seg rundt dommer Anthony Taylor.

Reprisen viste at James stoppet ballen med armen. Det var neppe med vilje, men uten berøringen med armen hadde ballen trolig gått i mål. For Chelsea ble straffen dermed ekstra hard da Liverpool ble belønnet med straffespark og James fikk det røde kortet.

– Ballen er på vei mot mål. Da har det ikke noe å si om det ikke er med vilje. Det skal være straffe og rødt kort, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

Klar hands. Bruker den jo aktivt, og da er det straffespark og rødt kort. Godt løst på Anfield! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) August 28, 2021

Kjempet tappert

Etter pausen gikk Chelsea fra et lag som jaktet tre poeng, til å bli et lag som trolig var meget fornøyd om de fikk med seg ett poeng.

Liverpool tok fullstendig over kommandoen, men slet med å komme seg til store sjanser mot et solid Chelsea-forsvar.

Da Anthony Taylor blåste av kampen var det et lettet Chelsea-lag som kunne konstatere at de fikk med seg et poeng. For Liverpools del handler nok det meste etter kampen om hvorfor de ikke klarte å avgjøre kampen.