Imponerte i historisk Skal vi danse-dans: – Råeste jeg har sett i en premiere

Den 17. sesongen av Skal vi danse ble endelig sparket i gang denne lørdagen. Tolv spente og nervøse deltakere svingte seg over parketten, til dommerne og seernes store fornøyelse.

De første ukene med trening har ikke bare vært en dans på roser for enkelte av deltakerne. Flere har nemlig slitt med skader.

Til tross for skader og nerver før dagens premiere, imponerte flere av kjendisene dommerne Morten Hegseth (35), Trine Dehli Kleve (60) og Merete Mørk Lingjærde (58).

Historisk

Influenser Joakim Kleven (28) og dansepartner Benjamin Jayakoddy (27) var historisk allerede før de entret parketten på årets premiere, og skuffet heller ikke.

Paret fikk stående applaus fra salen og dommerne, og Kleven ble selv rørt til tårer av responsen.

FØRSTE TIER: Joakim Kleven og Benjamin Jayakoddy fikk årets aller første tier i Skal vi danse av dommer Morten Hegseth. Foto: Espen Solli / TV 2

Dommer Mørk Lingjærde var en av dem som lot seg imponere, og ga tangoen hele ni poeng.

– Dette er noe av det råeste jeg har sett på en Skal vi danse-premiere noensinne. Akkurat slik en tango skal være.

TV 2 møtte en emosjonell Kleven etter kveldens sending var over.

– Jeg er så rørt og takknemlig for at folk tok det i mot så bra. Og så mye kjærlighet, virkelig.

Han forklarer at familien ble rørt til tårer, og at han aldri har hatt lignende opplevelse som i kveld. Selv hadde han aldri forventet en tier fra dommer Hegseth etter sin første dans.

– Jeg er litt redd for neste sending, men det tar vi i morgen, sier han og smiler.

Se Joakim Kleven sin historiske dans øverst i saken.

Litt skuffet over seg selv

Dennis Vareide (31) som danset med sin partner Lillian Aasebø (28) fikk en av kveldens laveste poengsummer med kun ni poeng. Til tross for en fargerik og underholdende cha cha cha, var dommerne samstemte om at han har en lang vei å gå.

– Jeg elsket å se på det, men det var ikke god dans, sa dommer Mørk Lingjærde.



Da TV 2 møtte Vareide etter sending, kunne han avsløre at han var litt skuffet over seg selv.

– Det gikk ikke helt som jeg hadde håpet på, ikke at jeg forventet så veldig høye poeng. Jeg bommet litt på steg, så det gruer jeg meg veldig til å se i reprise. Jeg var nok litt for nervøs.

LAVEST POENGSUM: Dennis Vareide og Lillian Aasebø fikk en av kveldens laveste poengsummer. Foto: Espen Solli / TV 2

Selv om det ikke gikk helt veien under den første live-sendingen, er han svært glad for å være med dansepartneren sin, Aasebø.



– Lilian har vært helt fantastisk. Jeg burde egentlig sagt det på scenen, det angrer jeg på. Hun har vært så tålmodig.



Til tross for kveldens skuffelse har han ikke mistet motet. Vareide sier han er motivert til å jobbe enda hardere mot neste sending, hvor årets første par må forlate Skal vi danse.

Røff start

En som hadde en litt røffere start enn de andre deltakerne var TV 2-anker Siri Avlesen-Østli (37).

Etter hun hadde danset salsa med sin dansepartner Tarjei Svalastog (23), innrømmet hun til programleder Katrine Moholt (47) at hun spydde rett før hun gikk på parketten.

Tross nerver imponerte Avlesen-Østli dommerne og endte med hele 20 poeng.

SKRYT: Siri Avlesen-Østli imponerte med sin salsa under Skal vi danse-premieren, tross nerver. Foto: Espen Solli / TV 2

Stemmetrøbbel

Under premieren opplevde flere av seerne problemer med å stemme på TV2.no. Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl sier til TV2.no at det var en uheldig situasjon.

– Det var uheldig at dette skjedde på premieren. Heldigvis er det ingen som ryker denne gangen, sier han, og legger til at de ikke vet hva som var problemet.

Seerne kunne derfor kun stemme via SMS under kveldens premiere. Siden ingen av parene ryker i den første sendingen, tar danseparene med seg SMS-stemmene og dommernes poeng inn i neste runde om en uke.

Dette var kveldens danser

Tidligere kombinertløper Magnus Moan (37) og dansepartner Ewa Trela (42) åpnet med jive under kveldens sending. De fikk 21 poeng.

– Du imponerer etter så kort tid, sa dommer Dehli Kleve.

Influenser Anniken Jørgensen (25) danset tango med sin dansepartner Santino Mirenna (27). De fikk 17 poeng.

YouTuber Dennis Vareide (31) og hans dansepartner Lillian Aasebø (28) fikk kun ni poeng for sin cha cha cha.

Dommerne mente han måtte lære seg å bruke kroppen mer når han danset, og også tørre å være sexy på parketten.

Artist Alejandro Fuentes (33) og dansepartner Maria Lie Ramella (24) danset kveldens første wienervals. Til tross for at dommerne mente det var pent å se på, mente Hegseth det var litt kjedelig. Danseparet fikk 16 poeng.

TV 2-anker Siri Avlesen-Østli (37) danset salsa med dansepartner Tarjei Svalastog (23), og var en av dem dommerne var mest imponert over etter kveldens sending. Danseparet fikk 20 poeng.

Influenser Iselin Guttormsen (34) og dansepartner Catalin Andrei Mihu (27) fikk 17 poeng for sin jive.

Paret fikk blandede tilbakemeldinger fra dommerne.

Samfunnsdebattant Elin Ørjasæter (59) og Bjørn Wettre Holthe (40) danset cha cha cha, og var en av parene med lavest poengsum med 9 poeng.

Artist Royane Harkati (28) danset slow fox med sin dansepartner Ole Thomas Hansen (22) og traff dommerne rett i hjerte.

De havnet høyt opp på listen med 24 dommerpoeng.

Artist Øyvind «Vinni» Sauvik (45) danset tango med sin dansepartner Rikke Lund (26). Han var ikke helt fornøyd med sin Skal vi danse-debut. Paret fikk 15 poeng av dommerne.

Sportsanker Simon Nitsche (28) og Helene Spilling (25) danset cha cha cha i et energifylt dansenummer. De var også et av parene som imponerte dommerne og fikk hele 24 poeng.

Maren Lundby (26) danset en nydelig wienervals med partner Philip Raabe (21). Hun ble hyllet som et forbilde av dommerne, og fikk 17 dommerpoeng.

Paret som stakk av med den gjeveste poengsummen var influenser Joakim Kleven (28) og Benjamin Jayakoddy (27). De fikk hele 27 poeng for sin tango, og stående applaus fra salen.