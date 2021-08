Skjøt Lillestrøm til bronseplass - snudde mot Mjøndalen

Mjøndalen - Lillestrøm 1-2

For et år siden bakset Lillestrøm rundt på midten av tabellen i OBOS-ligaen.

Lørdag kveld skjøt Thomas Lehne Olsen laget til bronseplass på eliteserietabellen etter en forrykende første halvdel av comeback-sesongen til landets øverste divisjon.

Snuoperasjonen overasker ikke Lillestrøms Gjermund Åsen.

– Jeg og Pål (André Helland journ.anm) har trodd på det hele tiden. Vi har visst at dersom vi får ut det beste av hver enkelt, er potensialet høyt. Det trigget oss at vi kunne sette fyr på byen og Åråsen. Vi er virkelig på vei mot noe! sier han.

– Jeg elsker å vinne. Det er like fantastisk å feire med fansen hver gang. Når vi spiller på Østlandet er det nesten som å være på hjemmebane, sier Åsen.

En ung svenske sørget imidlertid for et vanskelig utgangspunkt for de gulkledde tidlig i lørdagens kamp mot Mjøndalen. Albin Sporrong, som ble hentet til Nedre Eiker fra Superettan-klubben Västerås for tre uker siden, curlet nemlig ballen lekkert i allerede etter fire minutter.

Etter scoringen fulgte et massivt LSK-press. Det betalte seg like før pause da Tom Petterson pirket Vetle Dragsnses presise innlegg i mål.

Dermed gikk lagene av banen etter den første omgangen med ett mål hver.

Thomas Lehne Olsen sørget for en pangstart på andreomgang for kanarifuglene. Da den bare var et halvminutt gammel, dro Lillestrøm-spissen en effektiv skuddfinte før han trillet ballen sikkert i mål. Det var 30-åringens 13. scoring for sesongen, og kampens siste.

Dermed klatrer Lillestrøm til bronseplass, to poeng bak serieleder Molde før konkurrentene har spilt sine kamper i den 17. serierunden.

Mjøndalen ligger på 14.-plass, tre poeng foran tabelljumbo Brann, som spiller senere i kveld.

– Det blir en beintøff høst for Mjøndalen. Vi har greid å komme oss ut av lignende situasjoner før, og tror vi skal klare det igjen, sier lagets trener, Vegard Hansen.

