– Jeg kan være egoistisk og selvsentrert

Aksel Hennie er aktuell på kino med den blodige publikumssuksessen «I onde dager», men er nå mest opptatt av å finne ut av Peer Gynt. Og etter mange år i Hollywood er Hennie veldig fornøyd med å være hjemme i Norge.

KINOSUKSESS: Aksel Hennie spiller mot Noomi Rapace i Tommy Wirkolas komedie «I onde dager» Foto: SF Studios

Hjem til familien

– For meg har det vært sånn at jo lenger tid jeg har vært borte fra familien jo viktigere har det vært å komme hjem, forteller han til God morgen Norge.

Aksel Hennie synes spesielt de siste årene var utfordrende å jobbe i USA.

– Amerika har vist seg fra en side som jeg ikke klarer å identifisere meg med, og som tydeliggjør at vi bor i et godt og lett land. Her i Norge er det lettere å formidle de historiene vi har lyst til å fortelle uten å tenke på at vi tråkker folk på tærne. Det er så mange minefelt og fallgruver i den amerikanske filmindustrien som gjør at det er vanskeligere å fortelle interessante historier.

Vurderte å flytte til USA

– Jeg har sett på muligheten for å kjøpe hus i California, men nå har jeg familie som ikke lar seg forene med det, sier Hennie.

Han mener imidlertid at det er mer ved Norge som virker forlokkende enn at Amerika virker avskrekkende, og utelukker derfor ikke muligheten for å dra ut av landet igjen.

– Ingenting er absolutt. Jeg elsker å jobbe i Hollywood, det er jo episenteret for film. Det finnes enorme kreative krefter som er utrolig dyktige med masse erfaringer og man får gjort fantastiske ting. Men det er noe med å være i et filmmiljø og ikke i en filmindustri. Jeg har aldri vært med på dette på grunn av pengene, men fordi jeg har lyst til å få folk til å grine og le og følge med på en historie som jeg er med på å lage.

– Det er mitt språk, mitt folk og min arv som jeg har lyst til å være en del av.

Nettopp derfor passet det ekstra bra da Hennie fikk spørsmål om å gjøre Peer Gynt på Gålå.

PEER GYNT PÅ GÅLÅ: Aksel Hennie ser fram til å spille i det norskeste av det norske. Foto: @gundersenogmeg

– Jeg har savna Norge og savna å jobbe hjemme, så det var perfekt å kunne starte med Peer Gynt på Gålå i norsk natur, du får det ikke mer norsk!

Ser seg selv i Peer Gynt

Aksel Hennie kjenner seg igjen i Peer Gynt på mange måter.

– Alle de tingene som jeg og vi sliter med som mennesker, føler jeg Ibsen på en fantastisk måte har portrettert gjennom Peer Gynt.

GLEDER SEG STORT: Aksel Hennie ser fram mot å spille Peer Gynt på Gålå sommeren 2022. Foto: TV 2

– Jeg kan være egoistisk og selvsentrert. Jeg kan ha store vyer og store tanker om meg selv. Jeg kan også være så opptatt av det jeg selv driver med at jeg mister gangsyn og mister følelsen av andre rundt meg. Dette er ting som jeg ønsker å jobbe med som menneske, men forhåpentligvis bruker jeg ikke, som Peer Gynt, hele livet mitt på å komme til den anerkjennelsen.