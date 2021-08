Elyounoussi i storform før landslagets skjebnekamper

Newcastle-Southampton 2-1 (0-0)

Se Elyonoussi sitt første Premier League-mål i videovinduet øverst!

– Jeg har i hvert fall gjort det vanskelig for ham (Ralph Hasenhüttl) å holde meg på sidelinjen uten å bruke meg.

Det sa Mohamed Elyounoussi til TV 2 etter å ha scoret hat trick mot Newport Town på onsdag.

Lørdag viste Southampton-sjef Ralph Hasenhüttl at cupkampen hadde gjort inntrykk på ham. Elyounoussi fikk en sjelden sjanse fra start, og viste at det ikke var et dumt valg.

Newcastle ledet 1-0 og var på vei mot en oppskriftsmessig seier, men etter 74 minutter dukket «Moi» opp.

– Det er mitt første Premier League-mål. Dette har vært en grei uke for meg, sier Elyounoussi etter kampen.



Landslagsspilleren var heldig, men klarte å få ballen i mål, og scoret med det sitt første Premier League-mål – tre år etter overgangen fra Basel.

På overtid scoret Allan Saint-Maximin og alle tre poengene så ut til å gå til Newcastle, men fire minutter på overtid gikk Adam Armstrong i bakken. Etter en kjapp titt på VAR-skjermen var ikke dommeren i tvil. Straffe til Southampton.

James Ward-Prowse var sikker fra straffemerket. Dermed endte det med poengdeling og 2-2.

Med fire mål på to kamper er landslagsspilleren i storform før Norges skjebnekamper den kommende uken. Allerede onsdag smeller det når Nederland gjester Ullevaal.

Der ønsker trolig Elyounoussi å bidra.