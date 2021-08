USA: To høyprofilerte IS-krigere drept i Afghanistan

To høyprofilerte IS-krigere ble drept og én ble skadd i et amerikansk angrep i Afghanistan.

Det opplyser den amerikanske hæren på en pressekonferanse fra Pentagon.

– I går gjennomførte amerikanske styrker en terrorbekjempelse-operasjon mot en ISIS-K-planlegger og tilrettelegger, sier offiser William Taylor fra den amerikanske hæren på pressekonferansen.

Han bekrefter videre at to høyprofilerte IS-krigere ble drept og at èn ble skadd i angrepet.

Angrepet skjedde i Nangarhar-provinsen i Afghanistan. Ingen sivile skal ha kommet til skade, ifølge Taylor.

– Uten å spesifisere fremtidige planer, vil vi fortsatt ha mulighet til å gjennomføre slike operasjoner ved behov, sier Taylor.

Angrepet er det første gjengjeldelsesangrepet etter terrorangrepet midt i folkemengden ved flyplassen i Kabul torsdag.

Lørdag bekrefter Pentagon-talsmann John Kirby at USA har startet uttrekningen av sine militære styrker fra Kabul.

Landet må få et stort antall soldater ut av Afghanistan innen tirsdag neste uke, som er fristen både Taliban og amerikanske myndigheter forholder seg til.

Siden Taliban tok kontroll over Kabul 15. august, har USA evakuert over 100.000 personer fra flyplassen i Kabul.