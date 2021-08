Delta er for smittsom: – Vaksinen alene er ikke nok til å oppnå flokkimmunitet

Det siste døgnet ble 1552 personer bekreftet smittet i Norge. Det er tredje dag på rad med smitterekord under pandemien.

– Vi visste at vi kom til å få mer smitte, jo mer vi åpnet. Samtidig er det litt høyere enn det vi håpet og forventet, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Delta-varianten har tatt helt over i Norge. Varianten er mer smittsom og gjør vaksinen mindre effektiv. Til tross for økende grad av vaksinasjon, er vi inne i en fjerde smittebølge.

Håpet var at vi mot slutten av sommeren gjennom høy vaksinedekning ville oppnå flokkimmunitet. Nå tviler ekspertene på om det i det hele tatt vil bli mulig.

– Økende problem

Ifølge Helsedirektoratet er cirka 3,7 prosent av alle tester som registreres nå positive.

– Det er et høyt tall som tyder på at smitten i samfunnet er økende. Det vil også alltid være mørketall, ikke minst hvis testkapasiteten reduseres og folk må vente lenge på å teste seg, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han mener det er grunn til bekymring dersom tallene fortsetter å stige.

– Da stiger også sannsynligheten for smitte blant uvaksinerte i høyere aldersgrupper. Hvis mange av disse blir smittet før de har fått sin andre vaksinedose, kan vi få flere innleggelser, mener Nakstad.

Fredag var 60 koronapasienter innlagt på sykehus. Det er omtrent halvparten av det vi så under den andre smittebølgen i fjor høst.

– Det er fortsatt ikke kritisk for kapasiteten i sykehusene, men det vil bli et økende problem hvis tallene stiger – og det gjelder pasienter som mest sannsynlig ikke ville blitt syke hvis de hadde rukket å få vaksine i løpet av september.

Før sommeren skrev TV 2 flere saker om at vaksinedekningen i Norge trolig ville være så god mot slutten av sommeren, at smittespredningen kom ned på et ubetydelig nivå. Nå spøker det for alvor for flokkimmuniteten.

SMITTE: Espen Rostrup Nakstad mener det er bekymringsfullt dersom smittetallene fortsetter å stige. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ikke mulig

– Hvis spørsmålet er om vaksinasjon alene vil la oss minske og kontrollere pandemien, så er svaret nei, sier epidemiolog Mircea Sofonea til AFP.

Delta er anslått å være 60 prosent mer smittsomt enn alfa, og dobbelt så smittsom som den aller første varianten. Jo mer smittsomt viruset er, jo høyere blir terskelen for flokkimmunitet.

– I teorien er det et veldig enkelt regnestykke å gjøre, sier Sofonea.

Han forklarer at den første varianten av koronaviruset hadde en reproduksjonsrate mellom null og tre. Det betyr at hver koronasmittet kunne smitte opptil tre andre.

– Om reproduksjonsraten er på åtte, som den er med delta, må vi opp mot 90 prosent, sier han.

Dersom vaksinen er hundre prosent effektiv mot delta, kunne flokkimmunitet vært en mulighet. Men det er den ikke.

BESKYTTET: Mange venter fortsatt på første og andre vaksinedose. Helsedirektoratet er bekymret for at mange blir smittet før de blir beskyttet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

For smittsom

– Slik det ser ut nå vil ikke vaksinasjon alene være nok til å holde smitten helt borte fra uvaksinerte personer, det som man ofte mener med reell flokkimmunitet. Til det er viruset for smittsomt, vaksineeffekten for langt fra 100 prosent effektivitet og antallet som vaksinerer seg for lavt, sier Naktad.

Men hvis vi når målet om over 90 prosent vaksinedekning i Norge vil sannsynligheten for at uvaksinerte kommer borti viruset være langt mindre, ifølge Nakstad.

– Kanskje vil viruset etter hvert også bli et sesongfenomen, slik influensa er.

– Tror du det er sannsynlig at vi ser høye smittetall selv etter at den voksne befolkningen er vaksinert?

– Vi vil antagelig ha smittespredning i uvaksinerte aldersgrupper en god stund framover, men mye avhenger av vaksineeffekt og hvilken virusvariant vi står ovenfor i vinter, sier Nakstad.

TILTAK: Statsminister Erna Solberg (H) mener det ikke er hensiktsmessig å innføre nasjonale tiltak for å slå ned smitten nå. Foto: Arne Rovick / TV 2

Vil åpne Norge

Erna Solberg viser til at flere andre land som har fått en ny bølge, også opplever at den går raskt ned igjen.

– Vi har ikke det samme sykdomsbildet med mange alvorlig syke, sier hun.

Derfor har hun fortsatt tro på at vi kan fortsette den videre gjenåpningen når alle har fått tilbud om vaksine.

– Vi holder fast på planen om å åpne mer, men jeg er mest fokusert på vaksinasjonstallene, for de er avgjørende for hvor langt vi klarer å åpne, sier hun.

– Hvor høye må smittetallene være før dere innfører nye restriksjoner?

– Store, nasjonale tiltak mener vi ikke er riktig eller treffsikkert for øyeblikket. Kommunene må innføre lokale tiltak, særlig dersom det er stor smittespredning, sier hun.

Også Helsedirektoratet har tro på at en mer normal hverdag så fort vi kommer i mål med vaksinasjonsprogrammet.

– For fullvaksinerte som har kontakt med andre fullvaksinerte vil det ikke være smittevernmessig grunnlag for så mange forholdsregler lenger. For uvaksinerte vil vi nok fortsatt gi noen råd, sier Nakstad.