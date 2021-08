Sandviken tok nye steg mot seriegull: – Vi ligger bra an

Vålerenga 0-1 Sandviken

Saken oppdateres med scoringer og reaksjoner!

Med ti minutter igjen av toppkampen mellom Sandviken og Vålerenga dukket Lisa Fjeldstad Naalsund opp og dunket inn vinnermålet for gjestene på halvvolley.

Scoringen sikret Sandvikens ellevte seier på tolv kamper og bergenserne topper dermed fortsatt tabellen i Toppserien. Serielederne har 34 poeng og en luke på sju poeng ned til andreplass Rosenborg, som har en kamp til gode.

– Det var deilig, det, da den satt, sier målscorer Naalsund til TV 2, som ikke tar av etter seieren:

– Jeg tør ikke prate om gull, det er avgjort når det er avgjort.

Sandviken-trener Alexander Straus roser spillerne sine etter kampen, men vil ikke snakke om sjansene for seriegull.

– Det svarer jeg ikke på, det vet du! Det er jeg kjent for. Vi jobber med å utvikle et fundament og et lag som skal bli fantastisk godt. Om det er godt nok til å vinne serien eller cup eller Champions League... Alt det får komme når det kommer, men det skal være basert på et godt fundament i måten vi spiller på, klubben og på alle måter at vi er klar for det og kan gjøre det igjen.

– Men vi ligger jo bra an, da, avslutter Straus med et glimt i øyet.

Sandviken har seks kamper igjen av årets sesong.

DRØMMETREFF: Lisa Fjeldstad Naalsund sikret tre poeng for Sandviken med sin 1-0-scoring. Foto: Javad M. Parsa

Vålerenga skuffet

Elise Thorsnes var nære ved å score for hjemmelaget, men endte uten scoring. På spørsmål om Sandviken vinner serien nå, svarer hun:

– Det kan se slik ut, men det blir nok en kamp til døren. Vi skal ikke dele ut noen gull ennå.

Med tap forblir Vålerenga på fjerdeplass i kvinnenes toppdivisjon med sine 23 poeng.

– Det er ergerlig nå. Jeg synes vi er det beste laget. Noen ganger skjer det noen tilfeldigheter og det er ikke alltid rettferdig det som skjer i fotball, sier Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen.