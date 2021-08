Bryan (35) fikk bevæpnet mann på døren – kort tid etter avfyrte politiet dødelige skudd

TV 2 møter Bryan Jay Corpuz (35) like ved politiets sperringer i Sarpsborg lørdag.

Både politiet og spesialenheten for politisaker er på stedet, etter at en mann ble skutt og drept av politiet lørdag morgen.

Politiadvokat Anders Svarholt bekrefter overfor TV 2 lørdag ettermiddag at foranledningen for at politiet rykket ut, var at mannen som nå er død skal ha jaget etter en annen person med våpen.

– I dag tidlig var det en mann som banket på døra mi, forteller Corpuz.

Han hadde såvidt snakket med mannen før, og hadde oppfattet ham som en hyggelig fyr.

– Han hadde en kniv, og han spurte meg om jeg hadde pistol. Jeg sa at jeg ikke hadde det, og da ble han truende, forteller 35-åringen.

Jakt ute på gata

Corpuz forteller da at han fikk plassert en stol mellom seg og mannen med kniven, før han greide å komme seg ut.

– Da løp jeg, bortover gata, og han løp etter meg. Han hadde jo våpen, og det var veldig skummelt, forteller han.

Til slutt ble han kvitt mannen, og kom seg i trygghet.

– Nå skal jeg bare være med venner, og skal dra på jobb. At mannen nå er død, det er jo veldig rart å tenke på, sier han.

Ved 08-tiden fikk politiet melding om hendelsen. Fordi mannen skulle være bevæpnet, bevæpnet også politiet seg.

Skutt

Politiadvokat Anders Svaholt bekrefter at mannen var bevæpnet. Han vil derimot ikke si noe om hva slags våpen det er snakk om.

– Da politiet kom i kontakt med vedkommende, eskalerte situasjonen, og det ble løsnet skudd fra politiets side. Det ble med en gang forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, forteller Svarholt.

TV 2 har vært i kontakt med et vitne som tilfeldigvis var i nærheten da skuddene ble løsnet.

– Jeg hørte først tre eller fire skudd rett etter hverandre. Så hørte jeg ett eller to skudd til, sier mannen til TV 2.

Mannen forteller at han ble redd da den dramatiske skuddvekslingen startet.

– Det var veldig skummelt å høre skudd. Det hørtes ut som automatvåpen, sier vitnet som først ikke forsto hva som skjedde.

– Hvorfor tror du det var et automatvåpen?

– Fordi skuddene kom nesten på en gang, sier mannen.

Spesialenheten for politisaker skal nå etterforske hva som skjedde da skuddene ble avfyrt.