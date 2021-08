Politiet: – Avdøde løp etter en person som fryktet for livet i forkant av hendelsen

Lørdag morgen ved 08-tiden rykket bevæpnet politi ut til melding om en alvorlig hendelse i Sarpsborg.

– Foranledningen her var en innbygger tok kontakt med oss og var bekymret. Vedkommende hadde observert to personer som løp etter hverandre. Han kom i kontakt med den personen som ble jaget, som forklarte at han fryktet for livet sitt og at han ble jaget av en bevæpnet person, opplyser politiadvokat Anders Svarholt til TV 2.

Politiet bevæpnet seg, og tok kontakt med mannen som hadde jaget en annen person.

– Det oppsto da en akutt og alvorlig situasjon, sier Svarholt.

Det ble da avfyrt skudd.

– Mannen ble da truffet. Det ble forsøkt livgivende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Jeg kan bekrefte at mannen var bevæpnet, men kan ikke si noe mer om hva slags våpen det er snakk om, sier han.

Mannen ble bekreftet død på stedet. Svarholt opplyser at de nå etterforsker saken bredt.

– Det etterforskningen så langt har av avdekket er at personen som nå er avdød, skal ha kontaktet personen som har status som fornærmet i hans hjem på morgenen lørdag. Dette skal fornærmede ha oppfattet som så truende, at han rett og slett valgte å rømme fra hjemmet sitt, sier han.