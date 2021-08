Kim Kardashian er forbanna på Kayne

Kanye West er for tiden i gang med å promotere sitt nye album, «Donda», som skulle vært ute 6. august, ifølge Vanity Fair.

44-åringen har så langt holdt to lytte-konserter på Mercedez-Benz Stadion i Atlanta, Georgia, for å gi fansen en liten smakebit. Denne uken flyttet «Ye» showet over til hjembyen Chicago.

Kanye Omari West, som nylig har søkt om å bytte navn til kun Ye, bygget i forkant av lyttefesten en kopi av barndomshjemmet han delte med moren Donda West i Chicago.

I fjor kjøpte han det for to millioner kroner.

Overraskelse

Sangene til Ye var neppe det eneste som ble snakket om på lyttefesten.

Etter noen timers forsinkelse dukket rapperen DaBaby opp, som var en erstatter for JAY-Z på låten «Jail» fra kommende Donda.

DaBaby, som egentlig heter Jonathan Lyndale Kirk, opptrådde tidligere i sommer på «Rolling Loud»-musikkfestivalen i Miami hvor han ble filmet mens han kom med en homofobiske kommentarer fra scenen.

– Hvis du ikke dukket opp i dag med hiv/aids eller noen av de dødelige seksuelt overførbare sykdommer som får deg til å dø om to til tre uker, hold en lighter opp, var noe av det DaBaby sa live til publikum.

Dette har ført til at han har mistet flere samarbeidspartnere og flere artister har gått ut og fortalt sin misnøye, blant andre Elton John og Dua Lipa.

Kort tid etter kom Marilyn Manson ut av huset som lytterkonserten ble holdt.

Manson fikk tidligere i år sparken av plateselskapet sitt etter anklager om vold og misbruk fra skuespiller-eksen Evan Rachel Wood og flere andre kvinner.

Forbanna

På grunn av deltakelsen til disse to kontroversielle personene skal Kim Kardashian, som for øvrig deltok eventet i en brudekjole, være forbanna på sin kommende eksmann.

Ifølge flere amerikanske nettsteder, deriblant People, hevder Kim Kardashian at hun ikke viste om gjesteopptreden til DaBaby og Marilyn Manson.

– Hun var ikke informert om hva som skjedde. Hun satt inne mot baksiden av scenen så hun kan ikke ha sett showet. Hun visste kun det Kanye hadde bedt hun om, forteller en kilde til nettstedet.

– Kim elsker positiv publisitet. Hun hadde aldri blitt med dersom hun visste at Manson skulle være der, forteller kilden videre.

Synger om ekteskapet

Det kan virke som at Kanye West uttrykker mye av ekteskapsproblemene gjennom sitt nye album, ifølge CNN. I sangen «Love Unconditionally» synger han blant annet: «Jeg mister min familie/Kom tilbake til meg, min kjære.»

En annen sang lyder som følger: «Tid og rom er luksus/Men du kom hit for å vise at du fortsatt elsker meg».

Kim Kardashian har tidligere uttalt at hun er Kanyes største fan.

– Vi har et fantastisk delt foreldreansvar-forhold, og jeg respekterer ham veldig mye. Jeg vil for alltid være Kanyes største fan. Han er faren til barna mine. Kanye vil alltid være familie, fortalte Kardashian i en reunionepisode av «Keeping Up with the Kardashians» tidligere i år.