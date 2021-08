Rivalen kan hindre Norge OL-plass: – Vi er underdogs

Norge er én kamp unna OL i Beijing i 2022. En seier vil bety mye for norsk ishockey, men eksperten og treneren tror begge at Danmark har størst sjanse til å ta seg til mesterskapet.

Det ble den drømmefinalen alle norske og danske ishockeysupportere håpet på før OL-kvalifiseringen.

Norge tar imot Danmark i Norges nye storstue, nye Jordal Amfi. En OL-plass står på spill.

Det vil i så fall bli Norges fjerde OL på rad, men det er ingen grunn til å juble riktig ennå.

Det danske laget er sterkt, og mange regner nabolandet som favoritt før kvalifiseringsfinalen.

– Vi vet at de har et veldig sterkt lag. Det har de vist til nå i kvalifiseringen. Vi er underdogs, men er klare for å ta kampen, sier Norges landslagstrener Petter Thoresen.

Flere stjerner

Det danske laget har slått Slovenia 4-3 og Sør-Korea 11-1 i de to første kvalifiseringskampene.

Norge har slått Slovenia 7-4 og Sør-Korea 4-1.

– De har vel uttalt selv at de er storfavoritter. Danmark kommer med et stjernegalleri på løpersiden, og har flere spillere enn oss ute i de store ligaene. Vi må stikke fingeren i jorda og akseptere at de er favoritter, sier Thoresen.

Landslagstreneren sikter nok spesielt til den danske trioen Nikolaj Ehlers, Oliver Bjorkstrand og Frans Nielsen.

De er alle tre profiler i verdens beste ishockeylaga - NHL.

Også Norge har store profiler i blant andre Mats Zuccarello, Patrick Thoresen og Jonas Høløs, men de to førstnevnte er usikre til søndagens kamp, som vi vil komme tilbake til senere i saken, og Holøs måtte melde forfall like før mesterskapet.

Rivaloppgjør

De to landene har møttes en rekke ganger de siste årene, og oppgjørene har ofte hatt høy temperatur.

I 2009 slo Norge Danmark 5–3 i den avgjørende kampen i Jordal Amfi som kvalifiserte Norge til Vancouver-OL.

I 2012 rant det over for danskenes Jannik Hansen. Han gikk til angrep på daværende Norge-kaptein Ole-Kristian Tollefsen.

Martin Røymark, en av spillerne som er med søndag, var med i basketakene.

– Det var godt han tullingen fikk matchstraff. Han hoppet over Tollefsen et par ganger og ville slåss, sa Røymark den gangen om episoden.

Året senere fyrte Røymark opp enda mer.

– Jeg hater danskene. Det gjør vi alle sammen. Derfor er det ekstra deilig å slå dem. De er breiale, spiller smågrisete og tror de er så jævlig gode. Da er det godt å sette dem på plass, sa han til VG etter seieren over det danske laget i 2013.

I 2018 kom Norge til ishockey-VM med håp om kvartfinalespill, men tapte 0-3 mot danskene og måtte se langt etter noen kvartfinale.

BLIR JEVNT: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel tror det vil bli en jevn kamp søndag, men mener at Danmark må finne seg i å være forhåndsfavoritter. Foto: Espen Solli

– På bekostning av erkerivalen

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel mener nabolandet må finne seg i å være favoritter før kvalifiseringsfinalen.

– På papiret er Danmark favoritter, de har det sterkeste laget når man går igjennom spiller for spiller, men dette er snakk om én kamp på Jordal Amfi, sier han.

Han mener Norge viste i kampen mot Slovenia at de er et virkelig godt kollektiv på sitt beste.

– De første ti minuttene av fredagens kamp er noe av det aller beste jeg har sett fra landslaget på mange år. Hvis Norge klarer å komme ut med den samme gløden og fokuset mot Danmark, kan de klare dette. Det hadde smakt virkelig godt å gå til OL på bekostning av erkerivalen, sier Hoel.

– Hva vil det bety for norsk ishockey å ta seg til OL?

– OL er den største turneringen for landslagshockey, så en seier mot Danmark vil bety veldig mye både for spillerne og forbundet. Når vi nå har en ren finale mot erkerivalene vil en seier smake enda bedre enn da Norge gikk til OL sist, sier Hoel.

Sist Norge kvalifiserte seg til OL var det ved å slå Frankrike 2-1 i gamle Jordal Amfi.

USIKKER: Mats Zuccarello fullførte ikke kampen mot Slovenia. Det er usikkert om han er klar til søndagens kamp. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tror Zuccarello spiller

Mats Zuccarello skinte og fikk sin revansje fredag kveld, men kom ikke ut til den tredje perioden og det er usikkert om han blir klar til søndagens kamp.

Ingen tilknyttet det norske laget har ønsket å uttale seg om hva profilen kjenner på, men landslagstrener Petter Thoresen var optimistisk på stjernespillerens vegne etter Slovenia-kampen.

– Jeg tror det er en stor sjanse for at han er med søndag, sa Thoresen.

Da TV 2 Sporten snakket med landslagslege Ole Fosse lørdag, var han også optimistisk med tanke på å få se Zuccarello på isen mot Danmark.

Legen tror at 33-åringen blir klar til kampen.

– Det er ikke noe dramatikk med Zuccarellos skade, sa Fosse.

Han ønsket ikke å uttale seg mer om skaden.

– Vi krysser fingre og tær for at både Zuccarello og Thoresen er klare til morgendagens batalje, sier Hoel.

Brøt tausheten

En annen stor profil, Patrick Thoresen, har ikke vært å se på isen i Norges to første OL-kvalifiseringskamper, og det er knyttet stor spenning til om veteranen er med i finalekampen mot Danmark søndag.

Han hadde ikke besvart pressens henvendelser i løpet av OL-kvalifiseringen før han uttalte seg til Hamar Arbeiderblad lørdag.

– Det er frustrerende. Det er dette jeg har først og fremst har trent for i sommer og hatt en plan for. Nemlig det å være best mulig forberedt til disse kampene. Men det har det på en måte ikke gått helt sånn, med tanke på at jeg fikk meg en trøkk mot Latvia. Det er frustrerende. Det er ordet jeg kan bruke, sier han til lokalavisen.

Han ønsker ikke å si noe om hva slags skade det er som holder han ute, men forsikrer det norske folk om at det jobbes på spreng for å gjøre han klar til søndagens kamp.

SKADET: Patrick Thoresen er villig til å ofre mye for å kunne bidra søndag. Her er han i sin hjemby Hamar. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Thomas Brun / NTB

Profilen skal være villig til å ofre kamper for klubblaget Storhamar, for å kunne være med å ta Norge til OL.

– Dersom du spiller søndag, er det da noen fare for at det kan gjøre skaden verre? Spurte Hamar Arbeiderblads journalist.

– Risikoen er nok der at jeg kan miste noen matcher for Storhamar på starten av sesongen, ja.

– Men du føler at det er verdt det for å kunne få Norge til et OL?

– Ja, absolutt. Og det tror og håper jeg at alle forstår. Det har mindre verdi enn å få Norge til et OL, svarer han Hamar Arbeiderblad.

Thoresen har ikke besvart TV 2 Sportens henvendelser.

Sendeplan for de resterende kampene:

Søndag 29. august kl. 11.55: Slovenia - Korea (TV 2 Sport 1/TV 2 Play)

Søndag 29. august kl. 15.30: Norge - Danmark (TV 2 Zebra/TV 2 Play)