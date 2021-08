Krisen fortsetter: Ødegaard anonym da Arsenal ble ydmyket

Nedturen fortsetter for Mikel Arteta og Arsenal. Etter tre seriekamper står klubben med null poeng og 0-9 i målforskjell.

Manchester City-Arsenal 5-0 (3-0)

– Arsenal blir latterliggjort og ydmyket, var ordene TV 2s kommentator Øyvind Alsaker brukte etter kampen.

– Det er rett og slett menn mot gutter, oppsummerte Premier League-ekspert Trevor Morley i TV 2s studio.

Null poeng på sesongens to første kamper var fasit for Arsenal før lørdagens kamp mot Manchester City.

Både Harry Kane og Cristiano Ronaldo har vært sterkt ryktet til City i sommer, men den siste uken har begge klargjort at de ikke blir lyseblå denne sommeren. Men å score mål skulle vise seg å være Citys minste problem lørdag.

Da lagene gikk til pause 45 minutter senere var drømmen om sesongens første trepoenger så godt som død. City ledet 3-0 og Arsenal var redusert til ti mann etter at Granit Xhaka ble utvist for en hodeløs takling.

Se Granit Xhakas hodeløse takling som førte til rødt kort øverst!

– Når man ligger under 0-2 mot Manchester City så lar man ikke medspillerne måtte spille med én mann mindre. Han burde skamme seg, sa Trevor Morley om Xhakas utvisning.

I andreomgang fortsatte ydmykelsen og Arsenal skal trolig være heldige som kun slapp unna med fem innslupne mål i kampen.

– Mikel Arteta har en ufattelig stor jobb når han skal snu dette rundt. Om han i det hele tatt får lov til å ta fatt på den oppgaven, sa Alsaker.

Selv oppsummerer Arsenal-sjefen det hele som smertefullt.

– Det er smertefullt. Vi startet kampen bra, men får to mål i mot og et rødt kort, sier Mikel Arteta etter kampen.

City brukte elleve minutter på å drepe kampen

Allerede etter seks minutter tok Manchester City ledelsen. Gabriel Jesus svingte inn et vakkert innlegg. Inne i boksen sov Arsenal-forsvaret og Gündogan kunne enkelt gå til værs og stange inn ledelsen.

Seks minutter senere var City på farten igjen. Det var ikke Arsenals forsvar. Ballen spratt gjennom hele forsvaret, og plutselig var Ferrán Torres alene med Leno. Dermed kunne spanjolen enkelt doble ledelsen.

– Hva er det som skjer bak hos Mikel Artetas lag? utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

VAR måtte inn og vurdere målet. For i forkant av scoringen gikk Callum Chambers i bakken. Bildene viste at han fikk hånden til Aymeric Laporte i ansiktet, men VAR bestemte seg for å godkjenne målet.

– Jeg synes det skulle vært frispark, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i pausen.

Arteta mente også at Citys andre mål burde vært annullert.

– Jeg er veldig skuffet over at det målet blir godkjent, sier Arsenal-treneren.

Xhaka fikk rødt kort etter stygg takling

Etter 35 minutter gikk det fra vondt til verre for Arsenal. Granit Xhaka mistet fullstendig hodet da han i stor fart slengte seg inn i en duell med knottene først.

– Han har hatt et kroppspråk som har tydet på en meget frustrert mann, sa Alsaker da dommeren dro opp det røde kortet.

– Det er et soleklart rødt kort. Det er riktig dømt, supplerte TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Fem minutter ble det enda styggere for Arteta & co. Jack Grealish vartet opp med et nydelig forarbeid, og Gabriel Jesus fikk en enkel jobb med å score Citys tredje mål.

Total enveiskjøring

Som i førsteomgang brukte City kun seks minutter på å score i andreomgang. Rodri viste frem presisjon da han vakkert la ballen klistret i hjørnet med venstrefoten.

Etter 70 minutter ble Martin Ødegaard byttet ut i det som må kunne kalles en blytung retur til Premier League.

– Ødegaard tok kommandoen i starten av kampen, men etter at City tok ledelsen gikk det bare en vei, oppsummerte Alsaker.

Seks minutter før slutt scoret Ferrán Torres sitt andre mål for kampen og spikret med det resultatet til 5-0.