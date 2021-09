KNA Raceway – Motorcenter Norway ligger i Sokndal, litt sør for Stavanger. På toppen av fjellet – rundt 250 meter over havet – har motorentusiaster fått en ny samlingsplass.

Midt i pandemien som både har og til en viss grad fortsatt herjer, har de åpnet dørene.

Akkurat det har vært sterkt etterlengtet. 18 år har det tatt, med frivillig arbeid, offentlig støtte, bidrag fra lokalt næringsliv og hardt arbeid fra ildsjeler og entusiaster.

– Dette er en guttedrøm som går i oppfyllelse, sier Hans Arve Pedersen, styreleder i KNA Raceway, og tidligere leder i KNA Sokndal. Han har drevet prosjektet fremover, med god hjelp fra flere ildsjeler og andre de siste årene.

Over grensen

KNA – Kongelig Norsk Automobilklub er majoritetsaksjonær i KNA Raceway, mens Motorcenter Norway skal ta seg av den daglige driften av anlegget.

Nå har vi tatt turen over for å få en nærmere kikk på hva som tilbys. Her blir det testing av både den asfalterte banen og ikke minst – offroad-parken.

Noen ganger går det faktisk litt over grensen i forhold til det vi har planlagt. I visse situasjoner er det lett å bli revet med. Det hele er selvsagt dokumentert i videoen øverst i artikkelen.

Statsminister-besøk

KNA Raceway er Vestlandets første regionale motorsportanlegg og består av asfaltbane, motocrosshall, offroadområde og enduroløype.

Asfaltbanen er drøyt 2,3 kilometer lang, har 14 svinger og en høydeforskjell på 24 meter – og kan brukes til både konkurranser, trening, hobbykjøring.

Anlegges brukes også som treffarena og utstilling, kjøreopplæring og sykkel-konkurranser. Samlet skal over 130 millioner kroner investeres i anlegget i form av spillemidler, dugnadsinnsats og privat finansiering.

Søndag var selveste statsminister Erna Solberg på plass for å klippe snora og offisielt åpne anlegget.

Planen er at det skal bli gocart-anlegg, dragrace-bane, tribuneanlegg og kanskje også en utvidelse av den asfalterte banen.

Pandemien setter begrensninger

Hanne Mathisen Skailand er assisterende daglig leder for det nye anlegget. Hun har allerede arrangert både NM i racing og en rekke andre treff og arrangementer.

– Hvordan har det vært å åpne et slikt anlegg midt oppi en pandemi – der det blant annet ikke har vært mulig å slippe til publikum?

– Det har faktisk gått utrolig bra. De arrangementene som var planlagt har vi fått gjennomført. Selvsagt med restriksjoner. Vi skulle gjerne hatt publikum her, men nå er det ikke lenge til vi får det, heller.

– Neste år blir NM noe vi håper mange vil få med seg. I tillegg har vi hatt, og skal ha, biltreff og en rekke andre samlinger.

Åpent hele året

Etter hvert som vinteren nærmer seg, legges det opp til fortsatt aktivitet – både innendørs og utendørs.

Anlegget ligger i en del av landet der vinteren ofte er mindre kald og snørik, enn andre plasser. I tillegg har man altså motocross-hallen.

Kanskje blir det litt aktivitet med snø på selve hovedbanen, også.

– Vi tror vår bane gir en litt annerledes opplevelse enn de andre i Norge, sier Mathisen Skailand.

Krevende løype

Asfaltbanen er litt uvanlig, ved at den går mot klokka. Vi har kjørt den noen runder, og kan skrive under på at dette er noe av det mer tekniske krevende du får i Norge. Mye svinger, høydeforskjeller og krevende s-kombinasjoner setter krav til den som kjører, i forhold til sporvalg og hastighet inn og ut av svingene.

Man får mulighet til å gi litt ordentlig gass på strekka foran depoet – men også denne er ganske kort.

– Det er en bane hvor du en del steder må "ofre" en sving, for å få god fart ut av den neste. Men vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra de som har kjørt her, forteller arrangements- og markedsansvarlig Christopher Larsen. Han er nok den som har flest runder på banen.

Se banen minutt for minutt (nærmere bestemt tar en runde cirka ett minutt og 30 sekunder) – og ikke minst, få med deg herjingen i offroad-løypa i klippet øverst i artikkelen).

