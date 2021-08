Sarpsborg rystet etter politiaksjonen: – Det berører mange

Sarpsborg er rystet etter at en person ble skutt og drept av politiet lørdag morgen.

Politiaksjonen fant sted rundt klokken 08 lørdag morgen. Politiet bekrefter at en person er omkommet, men vil foreløpig ikke si noe mer om hendelsesforløpet.

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap), fikk i likhet med de fleste andre vite om aksjonen da han leste om den i avisa. Han vet foreløpig ikke noe mer enn det som står i media, og sier Sarpsborg er rystet etter hendelsen.

– Det er en veldig tragisk hendelse, hele Sarpsborg-samfunnet er så klart rystet, sier Martinsen-Evje til TV 2.

Skjedde sentralt

Politiaksjonen fant sted ved Valaskjold, sentralt i byen. Sarpsborg Arbeiderblad meldte at det var et stort politioppbud i området, og at det lå en person på bakken som mottok livreddende førstehjelp.

Ordfører Martinsen-Evje sier hendelsen oppleves som ekstra dramatisk fordi den skjedde så sentralt i byen.

– Det er mange som bor rundt der og det er like ved en trafikkert vei. Det berører mange i Sarpsborg, forteller ordføreren.

ETTERFORSKES: Hendelsen skal nå etterforskes av Spesialenheten for politisaker. Foto: Nyhetstips.no

Opprettet kriseteam

Martinsen-Evje tok selv kontakt med politiet for å spørre om det var noe kommunen kunne bistå med.

– Vi har et kriseteam som kan bistå alle som trenger oppfølging. Det er oppe og går døgnet rundt ved slike akutte hendelser, sier han.

Ordføreren avventer nå politiets etterforskning i saken.

Ordføreren avventer nå politiets videre etterforskning i saken. KRIPOS er på vei til stedet, og skal sammen med Spesialenheten etterforske saken.