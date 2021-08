To skader før premieren

GOD KVELD NORGE (TV 2): Bare noen timer før det braker løs, er to av kjendisene skadet.

I kveld er det duket for premiere av «Skal vi danse», og tolv kjendiser er klare for å svinge seg på parketten.

De siste ukene har kjendisene vært på dansetrening sammen med proffdanserne sine for å lære seg de krevende stegene som forhåpentligvis kan gi toppscore hos dommerne.

Skadet

Den største frykten før en premiere er å bli skadet. God kveld Norge har snakket med influenser Anniken Jørgensen (25), som kan avsløre at hun har fått en overbelastning i foten.

– Som jeg har forstått det så er det en slags overbelastning hvor samme traume blir gjentatt om og om igjen pga et løft, forklarer hun.

ANKEL: Gjentatte løft skal ha gitt en overbelastning. Foto: Skjermdump Instagram.

Jørgensen danser sammen med proffdanser Santino Mirenna, og et krevende løft skal ha forårsaket skaden.

– Jeg og Santino har et løft hvor jeg på en måte slår hjul i luften, her lander jeg med all vekt på en fot, samtidig som jeg ikke får lov å lande med hel. Så hele fronten på foten tar meg i mot, forteller 25-åringen.

Jørgensen forteller at det er ekstremt vondt, og at hun sliter med å gå på foten. Tross skaden er hun klar for premiere i kveld, men unntak av nervene.

– Jeg håper adrenalinet tar over, ler hun.

Blir tatt vare på

Sexolog og influenser Iselin Guttormsen (34) har også skadet seg på grunn av overbelastning, og har pådratt seg en dobbeltsidig senebetennelse.

– Det er mange timers trening på høye sko. I tillegg er Jive en krevende dans med kraftige spark og trinn som er tøft når man ikke er vant med slik belastning og skotøy, forklarer hun til God kveld Norge.

Guttormsen forteller videre at skaden har vært ekstremt hemmende for dansen på trening, men det stopper henne ikke fra å gi alt på parketten.

– Jeg vet at jeg må gjennomføre den på premieren med de smertene det medbringer. Men vi får god behandling og blir tatt vare på som toppidrettsutøvere, så forhåpentligvis er foten litt bedre til premiere, sier en spent Guttormsen.

I likhet med Jørgensen kan 34-åringen avsløre at hun er ganske nervøs for premieren.

– Nervene mine er et helt annet kapittel. Jeg er så nervøs , men jobber hardt med å prøve å holde nervene og nervøsiteten i sjakk, avslutter hun.

Se Skal vi danse-premieren lørdag 28. august klokken 19:30 på TV 2 og TV 2 Play.