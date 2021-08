Fotballryktene: – Hazard ønsket som Ronaldos erstatter

Eden Hazard kan erstatte Cristiano Ronaldo i Juventus etter at portugiseren er klar for en retur til Manchester United. Det skriver Marca. Hazard har ikke fått ting til å stemme i Real Madrid og nå skal Los Blancos forsøke å kvitte seg med ham.

Goal skriver at Rodrygo og Marco Asensio også kan være på vei vekk fra Real Madrid slik at klubben kan finansiere en overgang for Kylian Mbappé.

Skulle Mbappé ende opp i Real Madrid vil PSG gjøre det de kan for å få inn en erstatter før overgangsvinduet stenger, skriver flere medier, deriblant The Sun. Manchester Citys Gabriel Jesus er på øsnkelisten, mens Sky Sports skriver at den franske klubben vil prøve seg på Richarlison.

Everton kan allerede ha funnet sin erstatter for Richarlison. The Toffees har forhørt seg om Celtics franske spiss Odsonne Edouard, skriver Sky Sports.

Overgangsguru Fabrizio Romano skriver at Everton også jobber med en overgang for Porto-spiller Luis Díaz i en avtale der James Rodríguez går motsatt vei.

Borussia Dortmunds midtbanespiller Axel Witsel er ønsket i Aston Villa, skriver Tuttomercato.

Saúls overgang fra Atlético Madrid til Chelsea har kollapset, skriver 90 Min. Årsaken skal være at den spanske midtbanespilleren ikke fikk lovnadene om spilletid han skulle ønske seg fra manager Thomas Tuchel.

En som kan forsvinne fra Stamford Bridge er Kurt Zouma. Chelsea er enig med West Ham om en overgang på nærmere 300 millioner kroner for den franske forsvareren. Nå gjenstår kun medisinsk test, skriver The Mirror.

Fabrizio Romano skriver at London-klubben fortsatt jobber med Sevilla for å få til en overgang for Jules Koundé. Et bud på 500 millioner kroner skal være på vei til Spania.

Chelsea ønsker også å kvitte seg med Ross Barkley og Danny Drinkwater før overgangsvinduet stenger tirsdag. Det melder The Sun.