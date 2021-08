Politimann etterforskes for pågripelse av NBA-spiller: – Jeg kan ikke puste

Tidlig på morgenen 28. juli fikk politiet melding om en hendelse i hjemmet til New Orleans Pelicans-spilleren Jaxson Hayes.

Kusina til spillerens kjæreste hadde mottatt flere tekstmeldinger hvor det sto at Hayes var høylytt og voldelig, og kjæresten følte seg utrygg.

21 år gamle Hayes var ikke bevæpnet, og havnet i en opphetet diskusjon med betjentene da de nektet ham å gå tilbake igjen i huset. Både kjæresten og hennes kusine ba ham slutte å diskutere og motsette seg politiet, som forsøkte å pågripe NBA-spilleren.

Hayes ble omsider arrestert og siktet for å ha motsatt seg politiet, etter å ha fått behandling for mindre skader på sykehus. En av politimennene ble også skadet i albuen, etter at to meter høye Hayes dyttet ham inn i en vegg.

Jaxson Hayes ble avbildet på politistasjonen etter pågripelsen. Foto: Los Angeles Police Department via AP

Etterforsker overdreven maktbruk

Nå etterforskes saken internt av Los Angeles-politiet «grunnet muligheten for at makt ble anvendt på halsen til Hayes», skriver Associated Press.

Politiet har overført saken til statsadvokaten, som fremdeles ikke har bestemt seg for om de vil ta ut tiltale mot betjenten.

Flere trekker nå paralleller til drapet på George Floyd, som døde etter at den daværende politimannen Derek Chauvin presset kneet sitt mot nakken hans i over ni minutter. Det er likevel noen viktige forskjeller.

I en video av pågripelsen, som ble fanget av betjentens kroppskamera, ser man at politimannen presser kneet sitt mot halsen til Hayes.

– Jeg kan ikke puste! roper basketballspilleren, akkurat slik Floyd gjorde i mai i fjor.

Jaxson Hayes i aksjon for New Orleans Pelicans i januar. Foto: Brandon Dill/AP Photo

Der hvor Chauvins tre kolleger sto og så på den dødelige pågripelsen av Floyd, tok den andre betjenten i Hayes-saken raskt affære. Han ber kollegaen sin om å «få bort kneet», og det hele er over på noen få sekunder.

– Jeg er en velsignet sjel, sier Hayes i det kneet fjernes fra nakken hans.

Skutt med elektrosjokkvåpen

I den nesten 15 minutter lange videoen offentliggjort av politiet, får man både høre nødanropet og se pågripelsen fra to ulike kroppskameraer. Hendelsen innleder med at Hayes står i oppkjørselen og rolig svarer på politiets spørsmål.

NBA-profilen nekter så politiet adgang til huset for å avhøre kjæresten, og når han forsøker å gå inn igjen eskalerer situasjonen raskt.

En av betjentene dytter Hayes, som svarer med å dytte tilbake. Politibetjentene dro så frem elektrosjokkvåpen, og advarte om at de ville bruke det om ikke basketballspilleren sluttet å gjøre motstand. Det er på dette tidspunktet at den ene betjenten presser kneet og hånden mot halsen til Hayes.

Hayes ble skutt to ganger med elektrosjokkvåpen Foto: Los Angeles Police Department

Basketballspilleren lytter ikke til betjentenes advarsler, som så avfyrer elektrosjokkvåpenet to ganger – først mot brystet, så mot låret.

– Ikke gjør motstand! roper betjentene.

Hayes blir omsider lagt i håndjern, med blod på armen og t-skjorta. Nå risikerer betjentene sanksjoner, mens Hayes gjør seg klar for å vende tilbake til basketbanen:

– Jaxson Hayes er en snill ung mann, and han er nå i Ohio for å trene og gjøre seg klar til den kommende sesongen, sier hans advokat Mark Baute i en uttalelse.