USA med gjengjeldelsesangrep i Afghanistan

USA har rettet et droneangrep mot et IS-K-mål i Nangarhar-provinsen i Afghanistan, og en «planlegger» mistet livet. Nå advarer de igjen folk om å holde seg unna flyplassen i Kabul.

Angrepet er et første gjengjeldelsesangrep etter terrorangrepet mot folkemengden ved flyplassen i Kabul torsdag. Ifølge Pentagon ble en «planlegger» for IS-K drept i angrepet.

Minst 170 mennesker ble drept i selvmordsangrepet på flyplassen torsdag, inkludert 13 amerikanske soldater.

Det var jihadistgruppen IS-K som tok på seg ansvaret for terrorhandlingen.

– Våre tropper er i fare

– Amerikanske militærstyrker gjennomførte en terrorbekjempelse mot en IS-K-planlegger i dag, sa en talsperson for U.S. Central Command.

Pressesekretær i Det hvite hus Jen Psaki informerte om at amerikanske soldater er i fare. Foto: Drew Angerer / AFP

IS-K står for Den islamske stat Khorasan, og er en jihadistisk gruppe. Angreper på flyplassen var et av de dødeligste på to nesten tiår, siden USA invaderte landet i 2001.

Amerikanske tjenestemenn tror at et nytt terrorangrep i Kabul er mulig, dette sa pressesekretær i Det hvite hus Jen Psaki fredag ettermiddag, ifølge New York Times.

– Trusselen pågår, og er aktiv. Våre tropper er fremdeles i fare, sa Psaki.

Lovet gjengjeldelse

President Joe Biden lovet i en tale fra Det hvite hus å finne og forfølge dem som sto bak selvmordsangrepet.

President Joe Biden lovet gjengjeldelse etter terrorangrepet på flyplassen i Kabul. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

USAs ambassade i Kabul utstedte tidlig lørdag en ny sikkerhetsadvarsel til amerikanske borgere ved flyplassen i Kabul.

Alle amerikanere ved fire av flyplassens porter må straks komme seg bort fra portene, og rådet om ikke å reise til flyplassen blir videreført.

Flere timer før bombeangrepet torsdag advarte USA også sine borgere, og beordret dem til å forlate området rundt portene. Eksplosjonen, bare noen meter fra Abbey-porten, var så kraftig at soldater på innsiden av porten ble drept.