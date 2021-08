Robert Kennedys drapsmann prøveløslates

I et rettsmøte i San Diego fredag lyktes han i sitt 16. forsøk å bli løslatt på prøve. For første gang ville påtalemyndigheten ikke argumentere mot løslatelse.

Sønnene til Kennedy har uttalt at de støtter en prøveløslatelse, dette skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg er overveldet av å klare å møte Mr. Sirhan ansikt til ansikt. Jeg har levd et liv i frykt for ham og hans navn, på en eller annen måte. Jeg er takknemlig for å i dag se på ham som et menneske som er verdt medfølelse og kjærlighet, sa den yngste sønnen fredag. Han var et spedbarn da faren ble skutt og drept 6. juni 1968.

Sirhan forklarte i sitt første TV-intervju i 1989 at motivet for drapet var hans skuffelse over Kennedys støtte til Israel.

Muligheten for prøveløslatelse ble en stor seier for 77-åringen, til tross for at det ikke sikrer ham frihet. Høringen i Sirhans favør som ble gjennomført av en komité i Los Angeles, står foran en til sammen 120 dagers gjennomgang.

Demokraten Gavin Newsom er Calfornias guvernør, og skal ta for seg saken de siste 30 dagene. Han er den eneste som nå kan stanse gjennomføringen.

Bobby Kennedy, lillebroren til tidligere president John F. Kennedy, var på god vei til å bli Demokratenes presidentkandidat da han ble drept i Los Angeles.

Sirhan Sirhan ble først dømt til døden for drapet, men dommen ble gjort om til livstids fengsel i 1972.