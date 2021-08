Landslagstreneren om Zuccarellos skade: - Han og legen tok avgjørelsen

Zuccarello viste fredag hva han er god for, og 33-åringen var viktig i Norges 7-4-seier over Slovenia.

Dessverre for det norske laget kom ikke Zuccarello ut fra garderoben før den tredje perioden.

Stjernespilleren har pådratt seg en skade.

- Han fikk en "kjenning" som han ikke ønsket å provosere. Han og legen tok avgjørelsen om at han ikke skulle spille mer. Det tror jeg var en fornuftig avgjørelse - selv om han begynte å kle på seg igjen da Slovenia scoret to mål. Nei da, han gjorde ikke det, sa den norske landslagstreneren Petter Thoresen med et smil på den digitale pressekonferansen etter kampslutt.

Han er optimistisk med tanke på Zuccarellos muligheter for å kunne bidra i kvalifiseringsfinalen mot Danmark søndag.

- Jeg tror det er en stor sjanse for at han er med søndag, sa Thoresen.

- Hvor stor sjanse tror du det er for at han spiller søndag?

- Jeg kan ikke svare for Mats, for jeg har ikke fått snakket så mye med ham nå, men jeg tror det er 100 prosent sjanse for at han spiller søndag. Det er bare noe jeg tror, svarte han.

Treneren kom også med positive nyheter rundt skaden til sin sønn, og viktige spiller, Patrick Thoresen.

37-åringen har ikke vært med de to første kampene, da han kjenner på en skade, men landslagstreneren tror Storhamar-spilleren er med søndag.

- Han er på bedringens vei. Vi håper han kan trene lett i morgen eller søndag formiddag. Jeg krysser fingrene for at begge kan spille, sa treneren.