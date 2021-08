Kunne ikke konkludere – mener fortsatt Kina holder tilbake «kritisk informasjon»

President Joe Biden startet en storstilt etterforskning av opprinnelsen til koronaviruset i slutten av mai.

Håpet var å komme til bunns i om viruset ble utløst av smitte fra dyr, eller om det oppsto som et uhell i et kinesisk laboratorium.

Tre måneder senere er opprinnelsen fortsatt et mysterium.

Ifølge et offentlig sammendrag av rapporten er det bred enighet i de amerikanske etterretningstjenestene om at koronaviruset ikke er utviklet av mennesker som et biologisk våpen.

Men de mener samtidig at det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon til å komme med en klar konklusjon.

Delt i synet

De amerikanske etterretningstjenestene er delt i synet på hvor koronaviruset kommer fra.

Fire av tjenestene og tankesmia National Intelligence Council mener naturlig smitte fra dyr er lite sannsynlig, og vektlegger blant annet Kinas mangel på forhåndskunnskap.

Ifølge rapporten tror ikke USA at kinesiske myndigheter kjente til viruset før det første utbruddet av covid-19 i Wuhan i november 2019.

En av etterretningstjenestene tror det kan ha vært en laboratorierelatert hendelse, som trolig involverte eksperimentering, dyrehåndtering eller prøver lekket fra viruslaboratoriet i Wuhan. Denne analysen vektlegger risikoen som er forbundet med håndtering av virus, heter det.

Biden hevder fortsatt at Kina holder tilbake «kritisk informasjon», skriver AFP.