Molde-ordføreren om «Oslo-hatet»: – Ble vel litt mislykket

For et halvt år siden fikk ordfører i Molde Torgeir Dahl «hele hovedstaden» mot seg. Nå innrømmer Dahl at både han og Statsministerens kontor mistet kontrollen.

I helgen stod han på torget i hjembyen sammen med statsminsiteren og drev valgkamp. Men reaksjonene Dahl fikk etter å ha gått ut mot Oslo i februar i år har han ikke glemt.

– Det var jo en ganske bratt læringskurve, det å stå ganske alene og oppleve at det var så sterke følelser rundt det. Media var ganske kritisk til mine påpekninger som egentlig handlet om omfordeling av vaksiner, sier han til TV 2.

I februar ble Dahl en av de mest omtalte ordførerne her til lands. Han gikk ut i VG og mente det var Oslos feil at andre kommuner hadde en økende smittetrend. Det skapte reaksjoner fra både Oslo-politikere og innbyggere i hovedstaden.

– Mistet kontrollen

Dahl innrømmer nå at han kunne gjort ting annerledes.

– Men vi som politikere er nødt til å heve røsten når vi mener at perspektivet vårt må være med i den store debatten. Og det forsvant litt her, så sånn sett så ble det vel litt mislykket.

Senere kom det fram at Dahl hadde snakket med statssekretær ved statsminsiterens kontor (SMK) Peder Egseth før han kontaktet VG. Molde-ordføreren avviser likevel at SMK hadde noe med hans uttalelser å gjøre.

– Det var helt umulig å gjøre noe annet enn å si at ok, de fire minutter samtalen hadde vi. Jeg fikk kontakt med VG også mistet vi egentlig kontrollen sånn som det utviklet seg.

FORTSATT KRITISK: Ordfører Torgsir Dahl mener fremdeles at byrådet i Oslo sin håndtering av koronapandemien var kritikkverdig. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Støtte nordfra

Dahl forteller at han tross sterke reaksjoner fra hovedstaden har opplevd støtte. På ferie i Nord-Norge i sommer sier Dahl at han fikk støtte fra flere for å ha snakket mot Oslo.

– Så det er nok litt ulike syn, men fra Oslo så var det ganske tøft.

– Opplevde du at du var forhatt av hovedstaden?

– Det er klart at vi må være vant til å stå i litt strid, hvis vi feiger ut hver gang så kommer vi ikke videre. Men i den saken der så tror jeg det var greit at vi kastet håndkleet og sa ok sånn ble det denne gangen.

Men helt flat legger ikke Molde-ordføreren seg, nå heller.

– Jeg mener fortsatt det er et poeng.