Zuccarello fikk sin revansje da Norge sikret drømmefinale

Norge-Slovenia 7-4

I ti magiske åpningsminutter la Norge fundamentet for det som endte som en norsk jubelkveld.

Slovenia våknet så og stilnet hjemmepublikum på Jordal Amfi, menh det norske laget anført av Mats Zuccarello hadde mer inne, og vant 7-4.

Dermed er det klart for drømmefinale søndag.

Norge og Danmark har begge vunnet sine to første kamper, og vinneren av oppgjøret mellom lagene søndag skal spille OL i 2022.

- Nå fikk vi kampen vi ønsket. Nå er det opp til oss å levere, sa Erlend Lesund under den digitale pressekonferansen etter kampslutt.

Zuccarello sin revansje

Norges store stjerne, Zuccarello, ga hjemmepublikum hva de hadde håpet på å få se. NHL-profilen scoret, assisterte, showet og fikk sin revansje.

For da Anže Kopitar i 2014 vant Stanley Cup for andre gang, var det etter finaleseier over Zuccarello og hans New York Rangers.

Fredag var det ingen tvil om hvem som var den store stjernen, for da Kopitar varierte i sine prestasjoner, viste Zuccarello hvorfor han har vært en profil i verdens største hockeyliga i mange år.

Ti magiske minutter

Norge startet forrykende og Slovenias målvakt, Luka Gracnar, måtte i aksjon flere ganger i åpningsminuttene.

Slovenia hang ikke med, og anført av Zuccarello spilte Norge rundt gjestene.

Seks minutter var spilt da det ga uttelling. Martin Røymark sendte pucken via hoften til Gracnar og inn i nettet.

Hjemmepublikum hadde knapt rukket å sette seg før Christian Kåsastul økte ledelsen. Etter en lang periode med spill rundt Slovenias mål endte pucken hos den nye Greenville Swamp Rabbits-spilleren.

Han sendte pucken via en slovener og i mål. 2-0.

DOBLET LEDELSEN: Christian Kåsastul og Sondre Olden jubler for Norges andre scoring. Foto: Beate Oma Dahle

Norge fortsatte å presse på. Etter drøye ni minutter ga det igjen uttelling.

Målet kom etter en stygg feil av den slovenske superstjernen Anže Kopitar. Den slovenske giganten var nonchalant og ble straffet.

Mats Rosseli Olsen plukket opp den løse pucken som Slovenias nummer 11. hadde mistet.

Rosseli Olsen fant Ken André Olimb foran mål. Han kunne enkelt sette inn Norges tredje mål for kvelden.

Slovenia svarte

Minutter senere var Kopitar nær å rette opp feilen. Los Angeles Kings-kapteinens skudd gikk i stolpen.

SLOVENSK JUBEL: Slovenia svarte på Norges forrykende første ti minutter, og var det beste laget de resterende ti minuttene av perioden. Her jubler de for scoring. Foto: Beate Oma Dahle

Så blåste Blaz Gregorc nytt liv i kampen. I overtall skapte Slovenia mye trafikk foran målet Henrik Haukeland voktet. Målvakten så retningen på skuddet til Grecorc for sent. 1-3.

Den tunge perioden fortsatte for Norge. Emil Lilleberg mistet pucken. Da hugget gjestene til.

Kopitar hadde muligheten til å skyte selv, men var uselvisk og ga pucken videre til lagkamerat Robert Sabolic. Han styrte den videre forbi Haukeland.

De resterende minuttene av perioden hang Norge i tauene.

Zuccarellos periode

Den første virkelig store sjansen i andre periode var det Eirik Salsten som avsluttet, etter at Zuccarello var arkitekten bak angrepet.

NHL-profilen slo en smart pasning gjennom et åpent slovensk forsvar. Der var Storhamar-spiller Salsten, men avslutningen var for svak.

Like etterpå ble Ken André Olimb hektet på vei mot målet. 32-åringen klarte å avslutte, men ble såpass hindret at dommerne ga straffeslag.

Selvsagt skulle Zuccarello ta straffeslaget. 33-åringen skled rolig fram mot Gracnar, før han elegant sendte pucken mellom beina på den tidligere Storhamar-målvakten.

Slovenia presset på utover perioden, men Norge forsvarte seg med nebb og klør, og Haukeland sto godt bakerst.

To minutter før sluttspilt andreperiode økte Norge ledelsen. Ken André Olimb fant sin storebror ved bakerste stolpe, og Mathis Olimb vippet inn Norges femte scoring.

Minuttet senere var Rosseli Olsen våken og snappet en retur. Han fintet elegant ut keeper og sendte pucken inn i nettet. 6-2!

To raske scoringer

Til den tredje perioden kom ikke Zuccarello ut fra garderoben, og han var ikke å se resten av kampen, men etter at Rosseli Olsen hadde sendt Norge fire mål foran slovenerne, følte nok mange at kampen var avgjort.

Like sikre var nok ikke de norske supporterne fire minutter inn i den tredje perioden.

Da hadde Slovenia redusert to ganger.

Først ved Sabolic, så ved Kristjan Cepon - da han sendte pucken opp i nettaket.

Det ga intense sluttminutter, men Norge sto godt imot og fire minutter før slutt økte de ledelsen.

Kåsastul fyrte av et godt skudd som suste inn i målet bak Slovenias keeper. 7-4.

Flere mål ble det ikke. Norge tok alle poengene, og fikk stående applaus i deres nye storstue.

Søndag venter kvalifiseringsfinale mot Danmark.

