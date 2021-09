Kia var tidlig ute med SUV, da de lanserte første generasjon Sportage tilbake i 1993. Lenge før for eksempel både BMW X5 og Volvo XC90.

Men virkelig fart på skuta, ble det først med generasjon tre. Den traff midt i blinken da den kom i 2010 – ikke minst i Norge.

Derfor er det mange som har et forhold til denne modellen.

Forrige generasjon alene er det solgt over 2,5 millioner eksemplarer av på verdensbasis.

Her hjemme ble akkurat den imidlertid aldri noen suksessen. Dagens generasjon kom i 2016 –uten å være elektrifisert. Og vi har jo alle sett hvilken vei nybilmarkedet i Norge har gått. Her er det stikkontakt som gjelder!

Derfor er det nok en god dose spenning hos Kia i Norge, når de nå gjør seg klar for lansering av den kommende Sportage-generasjonen. Den blir nemlig tilgjengelig som ladbar hybrid.

Dristig design

Broom har vært med på en eksklusiv avduking av femte generasjon Sportage, i Frankfurt.

Og det er liten tvil om at Kia virkelig har ting på gang, når det gjelder design. De har allerede fått mye positive omtale rundt elbilen EV6. En del av de samme, dristige linjene er på plass, her også.

Ikke minst er fronten tilgodesett med en hel del særpreg. LED-signaturlyktene, formet som en boomerang, skal gjøre den lett gjenkjennelig.

Resten av bilen har også tydelig designspråk, med markerte linjer, tydelige profiler og svarte felger og svart tak på toppmodellen, GT-line.

God rekkevidde

Først kommer den med mildhybridsystem og deretter som vanlig hybrid. Men til Norge er det kun den ladbare modellen som er aktuell.

Denne får 265 hestekrefter og elektrisk rekkevidde som ikke er bekreftet enda, men som ventes å være på rundt 60 kilometer. Batteripakken er på 13,8 kWt.

I de "vanlige" modellene vil bagasjerommet være på rundt 600 liter. Hvor mye plass batteripakken vil stjele i den ladbare utgaven vites ikke enda.

Kia har gitt Sportage en god porsjon særpreg.

Forlenget utgave

Kia lager for øvrig to varianter av Sportage. En for USA og Asia - som har forlenget akselavstand – og bilen du ser bilder av her, for Europa.

Siden Sportage nå blir tilpasset ulike markeder, er forventningene store.

Innvendig er det høyere fokus på premiumfølelse og plass. Vi har altså fått se og sitte i bilen, og kan skrive under på at det er et steg videre fra utgående modell. Ikke minst er det romslig i baksetet, og kvalitetsfølelsen er god. Sportage får også en nytt og stilig multifunksjonsratt.

Teknologi viktig

Teknologi og sikkerhet viktig for alle som lanserer biler nå. Kia er selvsagt på ballen her. Dashbordet domineres av den samme buede skjermen som vi har sett i EV6. Den er satt sammen av to 12,3" skjermer.

Det samme er den lille skjermen som er plassert rett under hovedskjermen. Denne er dynamisk, og brukes både til klimaanlegget og infotainment.

Stereoanlegget er denne gangen hentet fra Harman Kardon, et steg opp fra JBL, som man har hatt tidligere.

Går fra å varsle til å gripe inn

En viktig teknologisk nyhet, er ellers at bilen nå går fra å varsle om potensielle farer, til å gripe inn. Drive Wise er samlebetegnelsen som blant annet består av blindsone-assistent, smart navigasjonsbasert cruisecontroll (som for eksempel justerer farten selv i forbindelse med svinger og endrede fartsgrenser).

I tillegg får du nå elektrisk justering av demperne. Dette er noe Kia tidligere bare har hatt på flaggskipet Stinger.

Femte generasjon Sportage skal bli tilgjengelig for europeiske kunder senere i høst. Vi må imidlertid vente litt lenger på det som soleklart blir den mest interessante modellen i Norge. Den ladbare hybriden kommer første kvartal neste år.

