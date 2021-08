Støre om eget skatteløfte: – Vi skal jo forhandle

Tidligere har Jonas Gahr Støre omtalt sin skattepolitikk som et løfte eller garanti til velgerne. To uker før valget er han ikke like klar. – Det ligger veldig tungt til grunn, sier Støre nå.

Partileder Bjørnar Moxnes og Rødt har fosset frem på meningsmålingene, og på Kantars siste måling for TV 2 fikk partiet 7,3 prosent og havnet på vippen på Stortinget.

Nå varsler Moxnes en kamp mot Jonas Gahr Støre og hans såkalte skatteløfte.

– Skatten på de rike må opp. Vi må øke selskapsskatten, som er skatten på overskuddet i bedriftene, vi må fjerne aksjerabatten for de som har store formuer, sier Bjørnar Moxnes til TV 2.

RIKE SKAL FÅ SVI: Rødt-leder Bjørnar Moxnes, her på a Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Saftig skatteregning

Totalt vil Rødt øke skatteinntektene til Staten med drøyt 36 millliarder kroner.

I tillegg går Rødt til valg på å innføre en ny skatt på arv, som de selv anslår vil kunne gi 2-3 milliarder kroner i årlige ekstrainntekter til staten.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere i år stått fjellstøtt på partiets skatteløfte. Da han var gjest i programmet «Ærlig talt» på TV 2 Nyhetskanalen 11. mai i år, sa han dette:

– Tjener du 750.000 eller mindre, får du lik eller lavere inntektsskatt.

– Er det en garanti?

– Ja, sa Støre.

Skal forhandle om alt

Men nå, drøyt to uker før valgdagen 13. september og uten flertall på målingene for en trepartiregjering med Senterpartiet og SV, sitter ikke garantiene like løst.

– Er skatteopplegget til Arbeiderpartiet slik at det ikke kan forhandles om etter valget?

– Det ligger veldig tungt til grunn for det vi mener er ansvarlig og riktig.

– Men kan det forhandles om?

– Ja, vi skal jo forhandle om politikk.

– Også om skatt?

– Det er veldig lite å endre på det.

– Kan det forhandles om eller kan det ikke forhandles om?

– Vi forhandler om politikk for en ny regjering. Men Arbeiderpartiet har for vane å ha et ansvarlig skatteopplegg som vi holder fast ved.

– Så når du sier det er et skatteløfte, hva er det egentlig da?

– Det er det. Det er et løfte som vi ønsker å gjennomføre om vi får oppslutning fra velgerne.

– Men det er også åpent for forhandlinger?

– Vi forhandler om all politikk, svarer Støre.

Moxnes fornøyd med Støre

Bjørnar Moxnes liker godt måten Støre nå svarer om skatteløftet sitt.

– Det mener jeg er klokt. Det er veldig dumt å gi en garanti om å frede 80 prosent av Høyres skattekutt til de rikeste hvis målet er å styrke velferden, sikre gratis tannhelse, sikre kommuneøkonomien og også løfte sykehusene våre. Så det mener jeg er gode toner fra Støre, sier Bjørnar Moxnes til TV 2.