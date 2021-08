Nå har hun funnet kjærligheten på ny: – Jeg har det veldig fint

Hansen delte gladnyheten på sin Instagram-profil og bekrefter overfor God kveld Norge at hun har funnet kjærligheten.

ENDRING: Hansen har de siste årene gjennomgått en stor endring livsstilsmessig og på utseende. Foto: Privat

– Jeg ble kjent med han i sommer, og vi har tilbrakt en del tid sammen, forteller Hansen, som ikke ønsker å dele navnet til den utkårede, men kan fortelle at han er 31 år og fra Fredrikstad.

Kontroversielt ekteskap

26-åringen ble et kjent ansikt da hun var gift med tidligere «Farmen»-deltaker Andreas Nørstrud (37).

Nørstrud er en av de mest omtalte deltakerne fra programmet da han skapte sterke reaksjoner på grunn av sitt kontroversielle verdi- og kvinnesyn, samt en rekke kontroversielle uttalelser i media.

I 2013, ett år etter deltakelsen i TV 2-serien, giftet han seg med 11 år yngre Hansen, som den gang var 18 år.

Paret fikk sitt første barn i 2014 og er i dag foreldre til fem. I tillegg har Nørstrud en sønn fra et tidligere forhold. I april i år kom nyheten om skilsmisse etter åtte år som mann og kone.

Hansen har i ettertid delt hvorfor ekteskapet tok slutt, som er mye grunnet den sterke religiøse troen hun levde under.

– Jeg gikk i det som ble kalt for sømmelige klær. Heldekkende kjole, skaut, fikk ikke sminke meg, ikke klippe håret, ikke ha smykker, ikke fikse meg noen ting. Hvis jeg gikk ut i joggebukse og noen så meg, husker jeg den forferdelige angsten jeg fikk. Jeg var redd, skikkelig redd, fortalte Hansen til God kveld Norge tidligere i år, i håp om at hennes historie kunne hjelpe andre i samme situasjon.

Fembarnsmoren forteller at den nye kjæresten er klar over hennes fortid.

– Jeg trodde vel ingen orket å komme inn i livet mitt nå, men dette er en mann som jeg føler meg trygg på. Han vet om fortiden min og er ekstremt flink til å gi meg tid. Han er veldig omsorgsfull, forteller hun.

– Jeg har det veldig fint nå

I dag har Hansen fått mye oppmerksomhet for sin livsstilsendring. De siste årene har hun blant annet gjennomgått et stort vekttap, noe hun er åpen om på sin Instagram. Her har hun også delt at hun tok bukplastikk, en operasjon for å fjerne overfladisk fett på mageområdet.

FORANDRING: Hansen deler daglig livsstilstips på sin Instagram. Foto: Instagram/@maren.a.hansen

– Jeg ønsker egentlig å bygge opp Instagram-kontoen, jeg elsker jo «keto»-livsstilen. Samtidig vil jeg ut i jobb. Jeg har vært husmor mange år, noe jeg elsker, men jeg ser frem til å tjene egne penger og være selvstendig kvinne og en god mor for mine barn, fortalte hun i et intervju med God kveld Norge tidligere i år.

Nå har hun altså funnet kjærligheten på ny, og deler at de begge er interessert i helse og trening.

– Vi går skikkelig godt sammen og er et godt team. Han er også veldig dyktig med barna, de har blitt veldig glad i han. Vi begge er interessert i både trening og lavkarbo også, så blir ikke å stoppe med den slags! Jeg har det skikkelig fint nå, sier hun.