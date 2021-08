– Da Ronaldo hørte at United var interessert, var det klubben han ville til

Manchester United-kjenner er overrasket over at Cristiano Ronaldo returnerer til Old Trafford. Men klubben har hatt kjennskap til han lenge.

Manchester United er enige med Juventus om en overgang for verdensstjernen Cristiano Ronaldo. Kun formaliteter gjenstår før Ronaldo igjen kan gå ut på Old Trafford ikledd den røde drakta.

Se spesialsending om sjokkovergangen i videovinduet over!

– Det er en stor dag, og en enorm overraskelse, sier Andy Mitten til TV 2.

Få kjenner Manchester United bedre enn Mitten. Journalisten er redaktør for fanmagasinet «United We Stand», og har har dekket United for en rekke medier.

Mitten var til stede på Solskjærs pressekonferanse fredag, og svarene kristiansunderen ga fikk spekulasjonene til å eksplodere.

– Jeg spurte Ole Gunnar på pressekonferansen om han ville få inn flere spillerne eller om han var fornøyd med troppen. Da svarte han i grunn at han ønsket seg forsterkninger, og snakket mye om Ronaldos tilhørighet til Manchester United. Det ville han ikke gjort det om det ikke var noe i det.

– Da startet journalistene å jakte informasjon om en overgang, og da ble det klart at de var i avanserte samtaler om å signere Ronaldo.

Ifølge Mitten har de røde djevlene hatt oversikt over Ronaldos situasjon i lang tid.

– United har visst lenge at Ronaldo har ønsket å forlate Torino. Jeg hørte tidligere i år at han var for dyr for klubben, men dette har da endret seg, sier han.

I tillegg til United var også City interesserte i 36-åringen.

– Jeg ble fortalt at med en gang Ronaldo hørte at United var interessert, så var det klubben han ville til.

–Enormt med entusiasme

Mitten mener overgangen er god for United.

– Dette vil være bra for United, selv om han kommer til å koste klubben mye i lønninger. Dette er skapt enormt med entusiasme hos United-fansen. Jeg har fortsatt ikke møtt noen som ikke er i ekstase av dette.

I over 15 år har Ronaldo dominert i fotball-Europa, og flere påpeker at han ikke blir yngre. Men Mitten er ikke bekymret.

– Han er 36 år, men Ronaldo har det fortsatt. På et tidspunkt så vil nivået avta, men statistikken taler for seg. Han har virkelig nivået inne fortsatt.

– Folk i klubben sier de er klar over at er aldrende, men han vil bli en inspirasjon for noen av de yngre spillerne som Rashford, Sancho og Greenwood. De kommer til å lære av ham.

Det så imidlertid ut som at portugiseren ville ende opp i byrival Manchester City. Mitten tror fansen hadde vendt seg mot kulthelten om det hadde skjedd.

– Hadde han gått til City måtte han ha vært forsiktig. United-fansen ville ikke tatt han vel imot på Old Trafford i det hele tatt. Sannsynligvis ville han ville ødelagt forholdet sitt til supporterne.

– De må vinne trofeer

Redebuten for United kan komme mot Newcastle den 1.1. september på Old Trafford. Journalisten venter et trøkk utenom det vanlige når Ronaldo entrer banen.

– Det kommer til å bli et voldsomt lydnivå når han spaserer ut på Old Trafford igjen. Det var en ellevill velkomst for Varane, men se for deg når Ronaldo kommer. Hvor mye lyd kan et menneske lage?

Denne sommeren har United også hentet Jadon Sancho og Raphael Varane. Med en stjernetrio ankommet portene tror Mitten at forventingene til fansen øker.

– Fansen forventer at laget utvikler seg - og det betyr trofeer. Tapet i Europa League-finalen var skuffende. Jeg ser ikke for meg at de er favoritter i Premier League, men de må vinne trofeer.