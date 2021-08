Nettsider brøt sammen etter Ronaldo-overgangen: – En helt fantastisk nyhet!

Fredag bekreftet Manchester United drømmenyheten for supporterne. Cristiano Ronaldo vender tilbake til klubben.

Det førte til ekstase blant fansen og sammenbrudd på både klubbens hjemmeside og nettsiden til Manchester United skandinaviske supporterklubb i minuttene etter at nyheten ble kjent.

– Det er et helt enormt engasjement blant supporterne. Vi måtte kontakte de som administrerer serveren vår, for å få den opp å gå igjen, sier Bernt Hjørnevik, som leder supporterklubben.

Han forteller om jublende glade medlemmer.

– Ronaldo har en enorm status i Manchester United, og er blant de aller største i flere av supporternes øyne. Han kom til klubben som 18-åring og utviklet seg til å bli verdens beste fotballspiller. Han har hatt en veldig høy stjerne og god relasjon til United-supporterne også etter at han forlot klubben.

– At han nå vender tilbake er bare helt enormt! jubler han.

At meldingene om at Ronaldo skulle til Uniteds erkerivaler først begynte å svirre, gjør at overgangen kjennes ekstra godt, forteller Hjørnevik.

– Det er helt fantastisk! Det har vært en berg og dalbane gjennom dagen. Jeg sov dårlig i natt etter at disse City-meldingene kom. At han skulle komme tilbake til Manchester i en blå trøye virket totalt utenkelig, sier supporterlederen.

Han er nysgjerrig på hva som ligger bak den tilsynelatende helomvendingen fra lyseblått til rødt.

SAMMENBRUDD: Like etter at Ronaldo-nyheten ble publisert knelte Manchester Uniteds hjemmeside. Foto: skjermdump: Manutd.com

– Det skal bli veldig spennende å høre hva Ronaldo selv sier om dette. Det virker som himmel og jord er satt i bevegelse fra en rekke Manchester United-personligheter for å få ham tilbake, sier Hjørnevik, som trekker frem én person han tror har vært sentral i Ronaldos valg.

– Det første jeg tenkte på da City-ryktene kom, var hvor vond det måtte være for Alex Ferguson å se Ronaldo i lyseblå drakt. Forholdet mellom Ferguson og Ronaldo har vært meget tett, også etter at han forlot klubben, sier Hjørnevik.

Han beskriver Ferguson som en farsfigur for Ronaldo.

Hjørnevik lar seg også overraske over hvor fort overgangsnyheten ble bekreftet fra klubbens side.

– Vi tenkte at det i hvert fall ikke kom til å komme noe offisielt denne helgen. Slike nyheter pleier gjerne være nøye regissert fra klubbhold.

Saken oppdateres!