Ordfører politianmeldt – pleierne forteller om uholdbar arbeidssituasjon

Hjelpepleierne sier bemanningskrisen i Vestre Totens hjemmetjeneste rammer syke og eldre. Carl I. Hagen og Frp har anmeldt ordføreren og to toppledere i kommunen for tjenesteforsømmelser.

– Vi hadde aldri trodd det skulle gå så langt. Men det er ikke ryddet opp til tross for varsler om uholdbare arbeidsforhold, sier hjelpepleierne Catarina Gravdal og Aud Flaskerud.

Ordfører Stian Olafsen fra Arbeiderpartiet ønsker ikke å kommentere saken.

Men det er vedtatt granskning, og kommunen har beklaget etter en serie avsløringer i Oppland Arbeiderblad.

Nå er også kommunetoppene politianmeldt.

Fortvilte pleiere

Det er på det rene at statsforvalteren har avdekket lovbrudd i kommunen. I en rapport ble det påpekt at legemiddelhåndteringen til pasienter ikke er forsvarlig.

Etter at Carl I. Hagen og FrP hadde holdt pressekonferanse om politianmeldelsen, møtte TV 2 de to ansatte i hjemmetjenesten.

De forteller om hva mangelen på syke- og hjelpepleiere har ført til. Blant annet skal ansatte ha jobbet doble vakter i opptil åtte dager i strekk.

REFS: Carl I.Hagen refset kommuneledelsen under pressekonferansen og mener varslene ikke er blitt tatt på alvor. Foto: Olav Wold

– Det betyr at du starter klokken åtte om morgenen og går rett på kveldsvakt kl 3. Og jobber til ti om kvelden, sier Aud Flaskerud.

– Syk pleier beordret på jobb

Hun forteller også at pleiere som er syke har måttet gå på jobb.

– Det er riktig. Vi har hatt en som har vært i barselpermisjon som er beordret i jobb. Det har også skjedd med en langtidssykemeldt pleier.

Kollega Catarina Gravdal forteller om stor fortvilelse blant de ansatte som ønsker å gi gamle og syke som bor hjemme et godt hjelpetilbud, men mangler ressursene som må til.

– Vi står og skriker om at vi trenger hjelp, og får handlingsplaner som er fine. Men det skjer ingenting, og det er kjempetrist. For jeg elsker arbeidsplassen min, sier hun.

Og fortsetter:

– I ferien kom det melding om vi kunne avbryte ferien og komme tilbake til jobb. For de hadde ikke nok folk til å fylle opp helgene og sånn.

Politisak

Carl I. Hagen mener saken er så alvorlig at ordføreren og to ledere må etterforskes for tjenesteforsømmelser.

Han synes ikke det er tilstrekkelig at kommunen har beklaget og skal granske saken.

– Det har vært en rekke artikler i Oppland Arbeiderblad om varslere som har påpekt feilmedisinering , store mangler i hjemmetjenesten, uverdige forhold og brudd på arbeidsmiljøloven, uten at lederne har gjort noe for å få det rettet opp. Da må det etterforskes, sier han.

– De tre anmeldte har alle ansvar for at alvorlige varsler ikke er fulgt opp, sier lederen i lokalpartiet, Stig Vestlie.

Han har også fått informasjon om at varslere er blitt utsatt for represalier.

Hagen framholder at ledere i det offentlige må etterforskes og straffes på lik linje med de i det private næringsliv som gjør grove feil i strid med loven.

Eldre og syke rammet

– Feilmedisinering kan få alvorlige konsekvenser. Kommuneledelsen har ikke tatt varslene om brudd på arbeidsmiljøloven på alvor og ryddet opp. Det er en alvorlig forsømmelse som kan være straffbar, sier han.

Frp-veteranen avviser bestemt at anmeldelsen har sammenheng med valgkampen.

Under pressekonferansen ble han bedt om en kommentar til de som kaller dette «Sirkus Hagen»

– Slike utsagn forventer jeg, særlig fra politiske motstandere. Jeg har lært meg å ta det som et tegn på at jeg har gjort noe bra.

Pleierne hadde aldri trodd saken skulle ende i politianmeldelse. De er mest opptatt av at det handles, slik at brukerne får et godt tilbud og at de ansatte ikke slites ut.

– Vi føler at vi ikke blir hørt, og det synes jeg er kjempevondt, sier Catarina Gravdal.