Fremtredende kvinneaktivist hentet til Norge fra Kabul

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) bekrefter at flere kvinneaktivister ble evakuert fra Kabul før bombeattentatene torsdag.

En av kvinnene som nå har kommet seg til Norge er Jamila Afghani. Hun er styremeldem i Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) og har kjempet for afghanske kvinners rettigheter.

– De siste dagene har vært utrolig vanskelige. Det er forferdelig å måtte forlate familie, venner og kollegaer, sier Afghani til TV 2.

– Kaotisk og farlig

Etter at Taliban tok over makten i landet har Afghani vært redd for hva som kunne skje med henne og andre menneskerettighetsaktivister.

Al Jazeera beskriver Afghani som en av de mest fremtredende kvinneaktivistene i landet. I 2019 var hun tilstede under fredssamtalene i Doha mellom Taliban og tidligere afghanske ledere.

AKTIVIST: Afghani har jobbet med kvinners rettigheter i over 25 år. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Jeg har ikke følt meg trygg, sier Afghani.

Den siste uken har Afghani flere ganger forsøkt å komme seg inn på flyplassen for å flykte fra landet.

– Det har vært kaotisk og farlig. Vi har ventet ved flyplassen i timevis, men måtte snu flere ganger fordi vi ikke kom oss inn, sier Afghani.

Dro hjemmefra midt på natten

Til slutt tok Afghani kontakt med den norske ambassadøren i Afghanistan, som har jobbet tett med organisasjonen hun jobber for. WILPF er en internasjonal fredsorganisasjon som finnes i over 30 land, blant annet Norge.

– Jeg fortalte at jeg var i en håpløs situasjon og at jeg trengte hjelp til å evakuere. Takket være han fikk vi hjelp til å komme oss vekk, sier Afghani.

BEHANDLING: Afghani fortalte Taliban soldater at hun skulle til USA for å få behandling for en skade. Foto: Martin Leigland / TV 2

Sammen med familien flyktet hun fra hjemmet sitt midt på natten. På vei til flyplassen møtte familien soldater fra Taliban.

– Jeg hadde dekket til ansiktet mitt for å skjule hvem jeg er. Da de spurte hvorfor vi skulle reise svarte jeg USA, sier Afghani.

– Jeg skal tilbake

Etter en lang flukt ankom familien Norge på fredag.

– Vi har blitt tatt godt i mot og fått mat og et sted å bo, sier Afghani.

Selv om Afghani måtte flykte fra hjemlandet håper hun det er mulig å reise tilbake når situasjonen er mer stabil.

– Jeg kan ikke forlate landet mitt. Jeg skal tilbake, men jeg vet ikke når det blir, sier Afghani.

– Vi har et ansvar

Norge har tatt ut i overkant av 1000 personer fra Kabul. Blant disse er lokalt ansatte afghanere og deres familier, norske statsborgere og afghanere med beskyttelsesbehov.

– Jeg er glad for at vi har klart å hente ut noen av de menneskerettighetsforkjemperne som sto i livsfare på grunn av det de har gjort og kjempet for, sier Ropstad til TV 2.

GLAD: Kjell Ingolf Ropstad er glad for at Norge har valgt å hjelpe folk i desperate situasjoner. Foto: Frode Sunde / TV 2

De evakuerte kvinneaktivistene er ikke tilknyttet noen norske organisasjoner eller myndigheter, men har jobbet med kvinneprosjekt Norge har vært med på å støtte, ifølge opplysninger NOAS har fått.

Ropstad mener det var helt riktig å hente ut disse aktivistene, som blant annet har kjempet for at jenter skal få gå på skole.

– Vi har et stort ansvar for det som har skjedd i Afghanistan og derfor mener jeg at vi har et stort ansvar for å ta i mot flere, sier Ropstad.

– Prisverdig



NOAS er også glad for at Norge har valgt å evakuere afghanere med behov for beskyttelse.

– Dette er prisverdig av regjeringen. De fortjener honnør etter at det gikk tregt i starten med å evakuere personer med behov for beskyttelse som ikke er tilknyttet Norge, sier generalsekretær Pål Nesse i NOAS til TV 2.

Han mener det er rimelig at Norge, som har svært svært engasjert i kvinnenes utsatte situasjon i Afghanistan, tar i mot kvinneaktivister.

– Det er godt å høre at det skjer, sier Nesse.

Han har stor forståelse for at regjeringen stanset evakueringen etter bombeattentatene i Kabul torsdag, men mener det er svært viktig at Norge så snart som mulig gjenoppretter en tilstedeværelse i Kabul.

– Vi må fortsette å redde flere av de som er i fare, sier Nesse.

– Vi har plass

KrF-lederen mener at Norge har god kapasitet til å ta i mot flere asylsøkere.

– Vi har plass til disse. Det har nesten ikke kommet asylsøkere til Norge den siste tiden, sier Ropstad.

Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber nå for fullt med å utrede hva slags oppholdsgrunnlag de evakuerte skal få.

De fleste vil få status som overføringsflyktninger, mens andre vil få innvilget asyl eller familiegjenforening i Norge.

Det har foreløpig ikke vært mulig å få tall på hvor mange det er som søker asyl, verken fra UDI eller justisdepartementet.

TV 2 får bekreftet at det opprettes asylsaker og at behandlingene av asylsøknader med undersøkelse av beskyttelsesbehov, sikkerhetssjekk og identitetsavklaring er i gang.

– Forferdelig situasjon

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, mener det er et høyt antall personer som er hentet til Norge fra Afghanistan.

– Det virker som man ikke har kontroll, at man har fått panikk og bare flytter så mange som mulig til Norge. Vi får veldig sprikende signaler og usammenhengende informasjon, sa Helgheim til TV 2 torsdag.

GRUNDIG SJEKK: Helgheim forutsetter at de som kommer til Norge har gjennomgått en grundig sjekk i Kabul. Foto: Aage Aune / TV 2

Ropstad er uenig i denne kritikken og støtter valget om å hente ut flere personer uten direkte tilknytning til Norge.

– Jeg er veldig glad for at Norge kan hjelpe mennesker som er i en forferdelig situasjon, sier Ropstad.