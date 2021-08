UD: Siste fly med evakuerte fra Afghanistan har landet i Norge

Saken oppdateres.

Det er foreløpig ikke bekreftet hvor mange som var om bord.

Tidligere fredag landet det nest siste flyet med 128 evakuerte om bord.

– I dag landet et fly med 128 personer om bord fra Kabul. I tillegg vil det komme et fly senere i dag. Passasjerene inkluderer både norske borgere, andre som kvalifiserer for innreise, og afghanere med behov for beskyttelse, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2 da.

Da TV 2 var på Oslo lufthavn fredag morgen kunne reporteren fortelle at det var mange små barn med tepper rundt seg blant de evakuerte: