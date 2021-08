Tom Cruise (59) fikk bilen stjålet under filminnspilling

Filmstjernens BMW X7 sto parkert utenfor et hotell i Birmingham.

Skuespilleren Tom Cruise (59), som nylig avlyste opptak i Sogndal og Aurland, fikk BMWen stjålet under innspilling av scener til «Mission: Impossible 7» i Birmingham, skriver Sky News.

Filmstjernen har denne måneden vært i byen, og flere deler av Birmingham var vært stengt på grunn av filminnspilling, ifølge BBC.

Bagasje for et femsifret beløp skal ifølge The Sun ha blitt tatt, og filmstjernen skal ha blitt eitrende forbannet, skriver tabloidavisen.

Tyvene skal ha brukt en skanner for å klone signalet til luksusbilens elektroniske tenningsnøkkel.

Bilen ble etter kort tid funnet i Smethwick, og politiet undersøker overvåkingsbilder i jakten etter gjerningspersoner.