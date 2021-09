Det begynner å bli noen år siden elbilene for alvor gjorde sitt inntog i Norge. Mange dukket opp for 6 - 7 år siden. Vi snakker da om alminnelige elbiler for folk flest, med plass til både familie og bagasje og rekkevidde på rundt 200 kilometer.

Siden har årene gått. Mange av bilene har fått viktige oppdateringer underveis, slik som større batterier og økt rekkevidde. Eller rett og slett blitt erstattet. Samtidig som mange nye merker og mer moderne biler har kommet til.

Det gjør at noen av disse tidlige elbilene nå er det vi kan kalle for «ekte» bruktbiler.

Et av bilmerkene som var relativt tidlig ute med å tilby sine kunder elbil, var Mercedes. Da med sin B-Klasse Electric drive. En bil som absolutt hadde en viss suksess, men som nå for mange passerer litt under radaren. Modellen er rett og slett litt glemt.

I kjent Mercedes-stil holder interiøret høy kvalitet. Dessuten byr bilen på svært god plass.

Utviklet sammen med Tesla

En av grunnene til det kan være at den elektriske B-klassen fikk et relativt kort bil-liv. Den var på markedet kun mellom 2015 og 2017. Likevel ble det solgt rundt 4.000 eksemplarer her hjemme. Hvilket slett ikke var dårlig. Dette var jo før dette med elbil tok fullstendig av.

Mange er kanskje ikke klar over det, men denne bilen ble utviklet i samarbeid med Tesla. Motor og drivlinje kommer derfra, mens resten av bilen er velkjent Mercedes B-Klasse. Om dette er et pluss eller minus får være opp til hver enkelt å vurdere.

Bilen byr på hele 180 hestekrefter, godt med innvendig plass og har et stort bagasjerom på over 500 liter. Noe som er svært bra for biltypen.

Den er ellers kjent for god komfort, men kanskje ikke direkte spenstige kjøreegenskaper. Designet er også i kategorien traust, men altså med fokus på det praktiske. Da blir det gjerne slik.

Les også: Elbilen tar deg ti ganger så langt – for samme pris

Mercedes B-Klasse kan ikke hurtiglades og er dermed lite egnet på lange turer.

Dette koster den nå

Rekkevidden ble oppgitt til drøye 200 kilometer da den var ny og etter datidens noe optimistiske målemetode. Men 16 -17 mil skal den klare uten problemer på en god sommerdag. På vinteren kryper dette ned mot 10-12 mil.

Den største ulempen med B-Klasse er at den ikke har mulighet for hurtiglading. Hvis man ikke har mye langkjøring, men flest korte kjøreturer, har bilen definitivt noe for seg fortsatt.

Mange har jo en nummer-to bil, som brukes til pendling og småturer i nærområdet. Om man da kan lade om natten hjemme, blir fraværet av hurtiglading av liten betydning.

Disse bilene kostet pluss/minus 300.000 kroner som nye, litt avhengig av hva man valgte av tilleggsutstyr.

Nå kan du få en 2015-modell som har gått drøyt 100.000 kilometer for 75.000 kroner. Mens du for en 2017-modell med mye utstyr og en kilometerstand på rundt 50.000 må ut med rundt 130.000 kroner. Verre er det ikke.

Les vår test av elektrisk Mercedes B-Klasse her

Dette må du sjekke før kjøp

Ettersom bilen solgte brukbart i sin tid, finnes det også et ganske rikholdig utvalg å velge blant på bruktmarkedet.

Den generelle kvaliteten skal være god. Det man bør sjekke litt nøyere er bremsene. De kan ruste og sette seg fast med dårlig virkning som følge. Det har også vært noe kluss med både de elektrisk justerbare sidespeilene og parkeringssensorer på en del av bilene. Det samme med setevarmere og systemet for dekktrykk-overvåkning.

Grunnen til at bilen fikk bare noen få år på markedet var at Mercedes måtte «rydde» plass til EQ-serien, som nå rulles ut for fullt. At B-Klassen skaffet den tyske produsenten verdifull elbil-erfaring er det ingen tvil om.

Leter man opp en pen og velholdt bil i god teknisk stand, bør denne absolutt være en gangbar bil i mange år om man tar godt vare på den.

Eier du en B-Klasse, eller en annen Mercedes – fortell oss om det her:

Video: Dette er den nyeste elbilen fra Mercedes, EQS