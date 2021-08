De startet opp i 1966, var lenge statseid og var mer eller mindre avskrevet da de ble kjøpt opp av Renault tilbake i 1999.

Hva snakker vi om? Jo, rumenske Dacia. En bilprodusent som lenge var ikke-eksisterende her hjemme. Nå har de riktignok være representert i det norske bilmarkedet i noen år, men bare med én modell og med svært begrensede salg.

I resten av Europa, derimot...

Da Renault kom inn, startet de på en imponerende snuoperasjon. Dacia ble rendyrket som et lavprismerke, med enkle og robuste modeller som skulle gi mest mulig bil for pengene.

Imponerende prestasjon

Resten er, som det så fint heter, historie. Modellutvalget har vokst, salgstallene har økt jevnt og trutt. Og nå har Dacia rundet en virkelig milepæl: Når alle salgstall er summert, viser det seg at de hadde Europas mest solgte bilmodell i juli, med kompaktbilen Sandero.

Det er en imponerende prestasjon, fra et merke som bruker langt mindre penger på markedsføring enn de fleste konkurrentene gjør. Volkswagen Polo og Golf, Toyota Yaris, Ford Puma og Peugeot 2008 - alle måtte de se seg slått av Sandero.

Det hører med til historien at Dacia generelt gjorde det ganske bra i en julimåned som ellers var temmelig tung for mange konkurrenter. Bilsalget var ned hele 24 prosent sammenlignet med juli året før. Til sammen ble det registrert 967.830 nye biler i juli, ned fra 1,27 millioner i juli 2020.

Vi har testet Duster – her kan du lese hva vi mener om den

Sandero er en enkel, ukomplisert og rimelig småbil. Og det er tydeligvis akkurat hva mange europeiske kjøpere ønsker seg.

Minus for mange

Årsaken skyldes i hovedsak to faktorer: At koronapandemien fortsatt preger mange land. Og at flere bilprodusenter har kuttet i produksjonen på grunn av mangel på såkalte halvledere.

Av de store bilmerkene, gikk det verst ut over Renault, som endte på minus 54 prosent. Ford tapte 46 prosent av salget sitt, mens Nissan falt 37 prosent og Peugeot 34. Det var heller ikke jubeltall hos Volkswagen, minus 19 prosent.

Dacia gikk tilbake de også, med 16 prosent. Men Sandero ble altså likevel Europas mest solgte bilmodell.

Her snakker vi sjelden bruktbil i Norge

Sandero vinner ingen priser for lekkert interiør, "nøkternt" er vel det vi best kan karakterisere dette som.

Helt annerledes i Norge

At Norge så til de grader har blitt et annerledesland på bilsalg, merkes også svært godt denne måneden. Ingen av de ti mest solgte bilene i Norge er inne på listen i Europa.

Hovedårsaken er enkel: Ni av de ti mest solgte her til lands er elbiler. I Europa er tallet null.

Vi nordmenn kjøper mye dyrere biler enn europeere flest. I Norge er merker som Audi, BMW, Mercedes, Tesla og Volvo alle inne på topp ti. I Europa er det langt mer folkelige bilmerker som dominerer.

Dacia kan få en solid opptur i Norge når denne kommer til landet: Spring er en liten og svært prisgunstig elbil.

Dacia kommer med billig elbil

I Norge er det altså ikke engang mulig å kjøpe Dacia Sandero. Den rimelige SUV-en Duster er eneste bil som tas inn til vårt marked.

Men det endrer seg snart. Dacia har nemlig kommet med elbil de også. Deres Spring Electric har som ambisjon å være Europas rimeligste elbil.

Den er allerede i salg på enkelte markeder og det drøyer neppe veldig lenge til den også er klar for elbillandet Norge.

Klikk her for å lese mer om Dacia Spring

Topp 10: Europas mest solgte biler 1. Dacia Sandero, 20.445 2. Volkswagen Golf, 19.425 3. Toyota Yaris, 18.858 4. Volkswagen Polo, 17.343 5. Volkswagen T-Roc, 16.496 6. Hyundai Tucson, 14.883 7. Volkswagen T-Cross, 14.170 8. Dacia Duster, 13.329 9. Ford Puma, 13.283 10.Peugeot 2008, 13.134

Du kan se video av nye Dacia Spring under: